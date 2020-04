Página Siete Digital / La Paz

El diputado Amílcar Barral acusó a los miembros del Concejo del Gobierno Municipal de La Paz de ser cómplices del alcalde Luis Revilla en el caso del alquiler del hotel de cinco estrellas Real Plaza (exRadisson) por 11 millones de bolivianos, supuestamente irregular; advirtió que los mismos podrían ser pasibles a un proceso por no fiscalizar las acciones del burgomaestre paceño.

“Lo que me pregunto más allá de lo que el Alcalde está ´metiendo la pata´, el Concejo Municipal ¿dónde está?, ese silencio me parece hasta cómplice. No estoy diciendo si hay algo irregular o no, lo que pienso es que no es una buena contratación, un hotel de 11 millones que en este momento aloja a ocho personas de 600 que deberían haber”, dijo Barral.

Sobre un posible proceso a los miembros del Concejo, el diputado afirmó que sería por “incumplimiento de deberes con seguridad, porque no nos explican ninguno de los miembros del Concejo Municipal si ellos aprobaron esto, porque estamos hablando de 11 millones de bolivianos, eso para mí no tiene justificativo alguno”.

Otro diputado que salió a criticar esta gestión es Erik Morón. “En estos momentos de una crisis sanitaria, el aliado de la señora Jeanine Añez (Revilla) va en sentido contrario de la línea que quiere poner la Presidenta, quien dijo que donará un porcentaje de su sueldo para la gente que no tiene comida, sin embargo, en contra flecha va el señor Revilla. Acá lo que se quiere es que los beneficios lleguen a todos”, dijo Morón.

También el asambleísta dijo que es importante que Añez se pronuncie sobre este tema, “no se la escuchó y creo que es importante porque no nos olvidemos que los recursos deben asignarse a lo importante, equipos de bioseguridad para los médicos, tests, salas de terapia intensiva, respiradores, bonos para los que no les llega y canastas familiares, creo que estas son las prioridades en estos momentos”.

El alcalde de la ciudad de La Paz respondió a las duda que genera el alquiler del hotel para centro de aislamiento de sospechosos y pacientes leves con Covid-19, asegurando que el contrato dice que se pagará por día arrendado, por lo que “si en algún momento no tuviéramos pacientes, pues no se paga”, dijo Revilla.

Además aclaró que si bien el contrato es por u año, si ya no existiese la necesidad de utilizar el espacio, el mismo “se extingue”.

Fuente:paginasiete.bo