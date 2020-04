La hidroxicloroquina y la cloroquina no son la cura al Coronavirus y la auto-medicación lo es menos

Dada la inexistencia de una vacuna contra el Coronavirus, diferentes gobiernos han estado promoviendo el uso de dos fármacos contra la malaria, hidroxicloroquina y cloroquina, y muchos hospitales los han estado utilizando, muchas veces combinados con el antibiótico azitromicina, a pesar de la casi nula evidencia con la que se cuenta sobre sus efectos en pacientes con Covid-19.

El diario El Deber, el día de ayer publicó una nota titulada “Hidroxicloroquina y azitromicina, dos fármacos que pueden hacer frente al coronavirus”, en la que señalaba que ambos “son medicamentos que desde hace décadas están en el mercado. Asociados pueden ser usados para tratar pacientes con Covid-19”.

En efecto, hace décadas que ambos fármacos están en el mercado pero no para el tratamiento de enfermedades víricas sino para el tratamiento de la malaria o paludismo, enfermedad que es causada por parásitos transmitidos por diversas especies mosquito.

“Si yo fuera gobernante, mandaría a pedir estos remedios”

La nota de El Deber estuvo apoyada en declaraciones del médico cruceño Hérlan Vaca Díez, quien, según ese medio, habría dicho que “muchos pacientes se pueden curar con algunos «remedios baratos y viejos» y uno de ellos es la hidroxicloroquina, que puede ayudar mucho a combatir en diferentes etapas del ciclo viral.” Es más, Vaca Díez llegó a declarar que si él fuera gobernante “mandaría pedir estos remedios”.

Sin embargo, estas declaraciones no están sustentadas en una base científica y crean falsas expectativas en la población.

Recientes ensayos investigativos en Brasil, que han tenido un impacto sobre la posición adoptada por los Estados Unidos respecto al uso de la hidroxicloroquina y la cloroquina, apuntan en sentido contrario.

Un “pequeño estudio” que fue detenido en Manaos, Brasil

El 12 de abril, el matutino The New York Times informó que un “Pequeño estudio con cloroquina se detuvo por riesgo de complicaciones cardíacas fatales”, señalando que el “pequeño estudio en Brasil fue detenido tempranamente por razones de seguridad luego que los pacientes que tomaban una dosis más alta de cloroquina desarrollaban un ritmo cardiaco irregular que incrementaba el riesgo de una potencial arritmia cardiaca fatal”.

El estudio publicado en MedRxiv, que involucró 81 pacientes hospitalizados en la ciudad de Manaos y que fue auspiciado por el Estado brasilero del Amazonas, se denominó:

“Difosfato de cloroquina en dos dosis diferentes como terapia adjunta de pacientes hospitalizados con síndrome severo respiratorio en el contexto de una infección de coronavirus (SARS-CoV-2): resultados de seguridad preliminares de un ensayo clínico fase IIb aleatorio y doblemente-ciego (Estudio CloroCovis-19)”

Durante el estudio, a los pacientes con Coronavirus se les administró o bien recibieron por vía oral o mediante tubo nasogástrico: una dosis alta CQ (600mg CQ dos veces al día por 10 días o una dosis total de 12g); o una dosis baja CQ (450mg por 5 días, dos veces al día sólo el primer día, o una dosis total de 2.7g).

Evaluados los resultados, los investigadores concluyeron que la dosis alta (régimen de 10 días) no es recomendable para el tratamiento de Covid-19 por sus “potenciales riesgos de seguridad” al incrementarse la letalidad. Dichos resultados forzaron a los investigadores a detener prematuramente el estudio.

En la lucha entre la ciencia y los intereses de las farmacéuticas, ganan estas últimas

Las dudas sobre el uso de hidroxicloroquina y cloroquina para el tratamiento del Covid-19 ocasionaron el despido del director del Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno de los Estados Unidos, Rick Bright, el pasado 22 de abril.

El matutino The New York Times informó que Bright, quien estaba involucrado en el desarrollo de una vacuna contra el Coronavirus, presionó para un “veto riguroso sobre la hidroxicloroquina”, en días que esta droga contra la malaria estaba siendo fuertemente promovida por el presidente de ese país, Donald Trump.

El doctor Bright, Ph.D. en patogénesis inmunológica y molecular por la Universidad Emory, señaló que estaba siendo presionado para dirigir fondos hacia la hidroxicloroquina, un fármaco que, en sus palabras, es una de muchas “drogas potencialmente peligrosas promovidas por aquellos con conexiones políticas”.

La FDA y su advertencia de seguridad sobre el uso de hidroxicloroquina y cloroquina

Sin embargo, no fue sino hasta el día de ayer, 24 de abril, es decir, 12 días más tarde desde la emisión del estudio brasilero, que la autoridad de fármacos estadounidense, FDA (U.S. Food & Drug Administration) emitió una advertencia de seguridad respecto a la hidroxicloroquina y la cloroquina, según informó The Wall Street Journal.

La FDA señaló que estos medicamentos pueden causar anormalidades en el ritmo cardiaco de pacientes con Coronavirus, y debieran ser usados exclusivamente en ensayos médicos u hospitales.

La poca evidencia con que se cuenta sobre los medicamentos antimaláricos llevaron al gobierno de los Estados Unidos a bajar el tono optimista sobre su uso y al periódico The Washington Post a publicar una nota titulada “El auge y caída de la obsesión de Trump con hidroxicloroquina”, en la que se relataba:

“En tanto que la evidencia creció respecto a que los medicamentos [hidroxicloroquina y cloroquina] soportan un riesgo significativo –incluyendo evidencia que viene de las agencias de gobierno que Trump supervisa– el presidente fue mucho más cauto en responder. El jueves en la noche, insistió que “hemos tenido muchos buenos resultados y tuvimos algunos resultados que tal vez no sean tan buenos” al evaluar el uso de estos medicamentos. Menos de 24 horas después, sin embargo, se puso un clavo más en el ataúd de los medicamentos, cuando la Food and Drug Administration ofreció una advertencia pública contra su uso.”

Una bomba de tiempo sobre la salud: la incertidumbre incrementa la auto-medicación

A pesar que a estas alturas existe una fuerte y legítima paranoia en la población, no se está generando información oportuna y creíble sobre los riesgos del uso de fármacos y medicamentos que nada tienen que ver con el tratamiento de enfermedades de origen viral, para el tratamiento del Coronavirus.

Los bolivianos estamos siendo expuestos a una severa cuarentena –impuesta con el uso de la fuerza pública, incluyendo los militares. Cada día que pasa vemos que nuestros ahorros se van desvaneciendo en tanto que las perspectivas para volver a generar ingresos son completamente inciertas.

De hecho, ayer la alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, anunció la ampliación de la cuarentena hasta fines de mayo y criticó a quienes claman por la flexibilización de la medida.

A este panorama de la incertidumbre personal se suma la conducta errática del gobierno interino para afrontar la pandemia.

La presidenta interina, Jeanine Añez, anunció recientemente la donación de la mitad de su salario para la lucha contra el Coronavirus y fue duramente criticada, en un momento en que se esperan acciones gubernamentales efectivas y tangibles y no la caridad de los gobernantes interinos.

Por si eso fuera poco, Añez subió una publicación a la red social Twitter, en la que informaba: “Nos reunimos con el Comité Científico junto al que estamos evaluando y tomando todas las medidas relacionadas al Coronavirus”

Sin embargo, la presidenta interina adjuntó a la publicación una foto en la que aparecía más bien relajada, tomando té con el Senador Oscar Ortiz, y mirando a tres pantallas en la que aparecía la misma persona.

Los problemas científicos deben ser tratados científicamente

La intranquilidad que genera este tipo de acciones erráticas, está llevando a la población a escuchar al primero que sale con una nueva e improbada idea sobre cómo tratar el virus (como el médico Vaca Díez) y a auto-medicarse.

Por ejemplo, ante un anuncio respecto a que el ivermectin, un antiparasitario utilizado en bovinos, ovinos y cerdos, supuestamente logra matar el Coronavirus, muchas personas se lanzaron a las veterinarias en busca del medicamento y se lo auto-administraron por vía oral, sin saber cuáles son sus efectos directos o secundarios.

La realidad es que en tanto no exista una vacuna contra el Covid-19, por un lado, debemos confiar en nuestra propia rigurosidad en el lavado de manos, en la protección de la nariz y boca y en el uso de cámaras de desinfección, entre otras medidas posibles y comunes para prevenir la infección y, por otro lado, debemos dejar que sean los médicos en los hospitales los que –de manera exclusiva y sólo en caso de necesidad– administren medicamentos y fármacos, conforme a los pequeños avances científicos –“peer reviewed”, es decir, examinados por otros científicos– que se obtienen día a día.

Como dijo el psicólogo Miguél Ángel Añez en un video publicado en Facebook, «los problemas científicos se resuelven científicamente». De otra manera, para ponerlo en términos sencillos, estaremos intentando curar un dolor de cabeza con medicamentos para el estómago.