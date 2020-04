Las microempresas del país podrán acceder a créditos blandos con intereses que oscilen entre el 4 y el 6 por ciento anual, con garantías accesibles, sin necesidad de que el emprendimiento tenga NIT, y con un año de gracia que no implique pago de intereses ni capital.

Al menos ése es el compromiso suscrito este miércoles en un encuentro entre entidades económicas del Gobierno y representantes de la microempresa de Bolivia, como una medida para restablecer sus emprendimientos afectados por la cuarentena en el país para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

El presidente de la Confederación de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Néstor Conde Apaza, explicó que en el encuentro se acordaron al menos ocho puntos que serán vitales para que los pequeños emprendedores puedan restablecerse.

El documento fue suscrito por representantes del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, Insumos Bolivia y Conamype, entre otras instancias estatales, y se espera que los detalles sean anunciados este viernes por la presidenta, Jeanine Áñez. Conde explicó que el primer punto es el más importante porque establece créditos de entre 1.000 y 5.000 dólares con bajas tasas de interés, que oscilan entre el 4 y el 6 por ciento, destinados a los pequeños y microempresarios. Además, el tiempo de pago es de cinco años, con la posibilidad de un año de gracia, en el que, a diferencia de otros casos, no se pagará ni el interés ni el capital.

“Otro punto importante de este artículo es que no habrá discriminación de empresas, no hay necesidad de que estén asociadas a alguna federación o asociación. Ni siquiera es necesario que tengan NIT. Basta con que demuestren que cuentan con un emprendimiento. El único requisito es inscribirse a Pro Bolivia (entidad pública descentralizada, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo), lo cual es algo que no tiene ningún costo”, agregó Conde.

Este requisito exime a las empresas de hallarse afiliadas a alguna federación o asociación, de estar inscritas o en Fundempresa o estar inscritas en régimen simplificado. Ni siquiera es necesario que cuenten con un NIT. Los microempresarios sólo necesitan mostrar mediante un informe su balance de gestión. “Con esto, se benefician artesanos con tienda de bordados, peluquerías, madereros, orfebres, servicios y otros. Es para todos los rubros”, explicó Conde.

Garantía flexible

Asimismo, se flexibiliza la garantía. Sólo se tiene que demostrar que se cuenta con el emprendimiento. Incluso puede darse el sistema cruzado, en el que dos microempresarios se garanticen mutuamente.

El acuerdo también permite la compra de maquinaria, para lo que se establece un fideicomiso de 2 millones de dólares.

Consumo

Conde explicó que una novedad del paquete es que los créditos podrán destinarse también a consumo, en vista de que la crisis causada por la cuarentena del coronavirus ha obligado a muchos pequeños y microempresarios a utilizar recursos propios en el mantenimiento de sus emprendimientos. “Hay que tomar en cuenta que en muchos casos se trata de negocios familiares”, explicó Conde al hacer notar que en estos casos, por ejemplo, están muy confundidos los presupuestos familiares con los de la empresa.

5 años es el plazo para el pago de los créditos blandos para los microempresarios, que incluyen un año de gracia.

UN FONDO DE BS 1.500 MILLONES

El Gobierno anunció a principios de mes, mediante la aprobación del Decreto Supremo 2246, la creación de un fondo de 1.500 millones bolivianos que serán destinados a garantizar las operaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas del país afectadas por la pandemia del coronavirus.

Se prevé que unos 720.000 micro, pequeños y medianos empresarios accedan al fondo para garantizar sus operaciones y las fuentes de empleo.

BIOSEGURIDAD Y OTROS ACUERDOS PARA EL SECTOR

REDACCIÓN CENTRAL

Un punto importante del acuerdo, al margen de los créditos, es el de las medidas de bioseguridad en las microempresas en el contexto del coronavirus.

“Así se levante la cuarentena, pensamos que los efectos de esta epidemia se van a quedar mucho tiempo, y es necesario tomar previsiones de bioseguridad”, explicó el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Néstor Conde.

Por ello, uno de los compromisos del Gobierno es que, mediante un fideicomiso de 21 millones de bolivianos, Insumos Bolivia provea de material especial a microempresas que se dedicarán a confeccionar barbijos, overoles, guantes y otros implementos de protección, que estarán destinados a los hospitales del país y para los trabajadores de otras empresas, incluyendo las mismas mypes. Los acuerdos restantes tienen que ver con compromisos de combatir el contrabando de productos manufacturados mediante un decreto (al menos mientras se reglamente la ley).

Otro acuerdo es el mejoramiento de la calidad de la producción mediante los centros de tecnología e innovación productiva (Cetip).

Según Conde, con todos estos acuerdos, los microempresarios podrán salir adelante, y lo que exigen del Gobierno es algo de celeridad, especialmente con respecto a los créditos, en vista a la emergencia en la que se vive.

Fuente:laprensa.com.bo