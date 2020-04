Página Siete Digital

El Tesoro General de la Nación (TGN) destinará dos mil millones de bolivianos para que las empresas puedan acceder a créditos del Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral que se creó exclusivamente para el pago de sueldos en la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Osvaldo Antonio Jáuregui Claure, informó que los beneficiarios de este plan de contingencia económica son las empresas legalmente constituidas en el país y que sus trabajadores estén registrados en el Sistema Integral de Pensiones, es decir, en las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

“Sabemos que en las empresas una de las peores contingencias que trajo el Covid-19 es que al no tener actividad, al no tener facturación, al no tener liquidez, van a tener dificultades para pagar sus salarios, que es una obligación de cualquier unidad productiva”, dijo Claure.

La autoridad precisó que los créditos a ser otorgados equivalen a dos salarios mínimos nacionales como máximo, por dos meses por cada trabajador que tengan las empresas registradas en las AFP.

“El crédito se otorgará a18 meses plazo con seis años de gracia y el monto máximo por trabajador sale del resultado de dos salarios mínimos nacionales por dos meses: 8.488 bolivianos por trabajador”, explicó el funcionario y recalcó que este financiamiento es sólo para que las empresas puedan cumplir con los salarios de sus trabajadores.

El 14 de abril de 2020, la presidenta Jeanine Añez, aprobó el Decreto Supremo 4216 para establecer el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral a las empresas legalmente constituidas.

Fuente:paginasiete.bo