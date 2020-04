Murillo pretende que Loza sea citado a declarar: “se está pasando de vivo”

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que mediante sus abogados se gestionará que el dirigente del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, sea citado a declarar, por presunta protección al narcotráfico.

Murillo hizo el anuncio después de que Loza, en conferencia de prensa, anunció que iniciaría un proceso penal contra el Ministro y otros funcionarios por dejar sin combustible al Trópico, lo cual –según el dirigente, perjudicó la producción piscícola.

“Yo he perdido a mi equipo de abogados que el señor Loza sea citado a declarar, porque yo veo proteccionismo al narcotráfico y no lo voy a permitir. El señor Loza se está pasando de vivo y conmigo no hay viveza”, manifestó el Ministro este lunes.

Murillo refutó la versión de Loza de que la falta de combustible afecta a la producción piscícola.

Dijo que, primero, los peces no se alimentan con gasolina. Segundo, señaló que en el Chapare la mayoría de los productores de peces no usa ventilación, debido a que las precipitaciones pluviales hacen naturalmente ese trabajo y, quien tiene ventilador, usa la electricidad para energía y no el combustible porque es más caro.

“Por el amor de Dios, yo conozco el Chapare mejor que nadie. Sé cuántas pozas hay de pichicata y sé cuántas pozas de peces hay”, aseveró-

Murillo desafió a que se le demuestre las pérdidas del sector piscícola en la magnitud que refirió Loza. “Demuéstrenme que existe 15 millones de peces en el Chapare, no hay eso en Bolivia”, indicó.

“Que no me venga a meter a mí nadie los dedos a la boca, no están hablando con un masista, están hablando con un tipo que ha hecho empresa 20 años de su vida en el Chapare, conoce de memoria todas las mañas de los chapareños y de los narcotraficantes”, agregó.

La polémica surgió después de que la semana pasada, la FELCN capturó a camiones que llevaban combustible al Chapare, supuestamente para desviarlo hacia el narcotráfico.

El MInistro aclaró que el Chapare no es narcotraficantes, pero «narcos» tienen secuestrados a los chapareños.