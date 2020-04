Las pruebas de Covid-19 cuestan 6,50 dólares, pero las venden en más de 100

Agencias / Berlín

Olfert Landt, fundador de TIB Molbiol Syntheselabor GmbH, una pequeña empresa en Berlín que produce los kits de testeo para el Covid-19, dijo a la cadena internacional de Alemania DW, que es “inmoral” vender test en 100 dólares cuando vale casi 7.

«Nuestra prueba no es costosa. Con todo el material necesario asciende a unos 6 euros (6,50 dólares) incluyendo el costo de laboratorio no debiera costar más de 10,8 dólares. Que la prueba se venda en algún lugar en 108 dólares, significa que alguien se está embolsando los 97,2 dólares restantes», afirma Landt, y exhorta, sobre todo en países como México, en donde una prueba oscila entre los 100 y 300 dólares.

«Es inmoral vender una prueba de Covid-19 en 100 dólares. Están explotando la escasez y el miedo de la gente», dice el fundador de TIB Molbiol, quien no entiende que un país como México, con más de 120 millones de habitantes, no se haya pertrechado de suficientes pruebas, el costo para él no es un argumento.

«El gobierno mexicano podría haber solicitado a través del gobierno alemán una cotización. Es una situación de emergencia, se podría sondear una solución», dijo.

Landt considera que los gobiernos reaccionaron tarde. «Se puede poner así: o la vida o el dinero, como en un asalto. Un político tiene que sopesar los daños sanitarios y económicos y tomar decisiones”, señala.

Las pruebas masivas que realiza Alemania, unas 500 mil a la semana, así como el rastreo de posibles contagios, son la piedra angular de la estrategia del país europeo para contener el virus. Se aplican a amplios grupos de la población, todo aquél que tiene síntomas de gripe, que ha tenido contacto con algún infectado o tenga la pura sospecha de haber contraído el virus. También se testea frecuentemente al personal sanitario en hospitales, laboratorios y consultorios médicos.

«Visto en retrospectiva, esta pandemia era algo que ya sabíamos que podía suceder. Pero a la vez nadie podría haberla previsto», afirma Landt, que fue de los primeros en desarrollar un protocolo de testeo que sirvió de base para los primeros 250 mil kits de diagnóstico que distribuyó gratis la OMS a varios países.

El bioquímico siguió con atención el desarrollo del brote en China a principios de enero. Cuando se produjo el primer caso de contagio en Baviera, un mes después, le quedó claro que el virus podía viajar y provocar una situación similar a la de Wuhan, en China, en donde se había propagado sin control.

«A más tardar a mediados de febrero, cuando en Italia ya se habían registrado numerosos infectados y muertos, era claro que el virus era una pandemia, y que había que contenerlo restringiendo los vuelos y poniendo a la población en cuarentena. Pero vea cómo reaccionó la gente. Siguieron sus actividades como si nada. En muchos lugares se rehusaron incluso a reconocerla como una pandemia», dijo Landt en conversación con DW.

