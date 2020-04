Bolivianos varados en Santiago serán trasladados a Iquique

Página Siete Digital / La Paz

Los bolivianos varados en Santiago de Chile serán trasladados a Iquique para que cumplan la cuarentena y luego serán repatriados a Bolivia, anunció este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

“Los gobiernos de Bolivia y Chile, en el marco del acuerdo alcanzado por sus cancillerías y las alcaldías de Providencia y Las Condes, acordaron trasladar a los ciudadanos bolivianos varados en Santiago de Chile hasta la ciudad de Iquique, donde cumplirán su cuarentena para luego ingresar directamente al país”, señaló la Cancillería en un comunicado.

La información fue confirmanda por el cónsul general de Bolivia en Santiago, Gonzalo Montenegro. El acuerdo se basa en que un grupo de 400 ciudadanos bolivianos que acamparon frente al consulado en Santiago serán acogidos este martes por la noche en una iglesia en esa ciudad y que mañana miércoles partirán en buses hacia Iquique, dijo Montenegro desde Santiago. Las mujeres embarazadas viajarán por avión esta misma noche.

En Iquique, los bolivianos serán sometidos a pruebas de coronavirus y cumplirán la cuarentena, para luego retornar a Bolivia, sin necesidad de hacer una nueva cuarentena en el campamento Tata Santiago, en la frontera de Pisiga, en Oruro.

“Ambos cancilleres tienen una muy buena relación y ello ha ayudado a que se llegue a un acuerdo tan positivo y de manera tan rápida”, dijo Montenegro. El Estado chileno también cubrirá el viaje por avión y por tierra desde Santiago a Iquique y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se hará responsable de la alimentación.

También se crearán, en diversas localidades de Chile, otros centros de cuarentena para migrantes bolivianos, donde se les hará la prueba de Covid-19 que les permitirá -si resulta negativa- volver a Bolivia.

El anuncio se dio luego de que 400 ciudadanos bolivianos acamparon frente al consulado de Bolivia en Chile, ubicado en la comuna de Providencia, como una manera de exigir que las autoridades de gobierno de la presidenta Jeanine Añez les permitan el ingreso al territorio nacional. Algunas de las mujeres cumplían hoy su quinto día de vigilia a la espera de una respuesta del Gobierno boliviano.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo a los medios de comunicación chilenos que su municipio estaba disponible para dar refugio a los bolivianos, pero que se necesitaba un acuerdo a nivel de cancillerías, mismo que no había llegado hasta el mediodía de hoy martes.

Los vecinos del barrio de Providencia se organizaron para dar alimentos a los bolivianos, además de haber instalado dos baños químicos. “Somos como más de 400 personas compatriotas de Bolivia. Nosotros lo que pedimos es que dirigentes del Gobierno de Bolivia nos escuchen, queremos salir a Bolivia, estamos dispuestos para hacer las cuarentenas”, expresó el boliviano José Luis Quiñani al canal Meganoticias.

Se trata de trabajadores “temporeros” de la zona central y sur chilena. Estas personas trabajan en el sector agrícola durante los meses de verano -entre diciembre y abril- y una vez que concluyen sus labores retornan a Bolivia.

“Del Consulado de Bolivia no tenemos ayuda, no sabemos cuál es el futuro de nosotros. Ahora, queremos pedir ayuda a los ciudadanos chilenos, pero ante todo a los bolivianos que ya tiene residencia aquí en Chile. Dormimos en el suelo, no tenemos camas, colchones, estamos aquí ya cuatro noches. Hay niños, personas de la tercera edad y pedimos ayuda para cada uno con colchas, camas y comida”, reclamó un compatriota boliviano varado en Santiago.

