Cuarentena: el Gobierno posterga decisión y mantiene incertidumbre

El Gabinete de ministros del Gobierno nacional postergó para hoy la decisión sobre el futuro de la cuarentena. Luego de 11 horas de debate, los miembros del Ejecutivo, liderados por la presidenta Jeanine Áñez, declararon cuarto intermedio en la crucial sesión que debe definir si el país se mantiene en aislamiento total por el coronavirus o si se flexibiliza la medida.

La reunión, que causó gran expectativa, comenzó a las 8:00 en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, y se extendió hasta las 19:00.

Se tenía previsto que la presidenta del Estado emita una conferencia de prensa anunciando las nuevas medidas contra la pandemia, pero en su lugar salió el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informando sobre el cuarto intermedio.

“Hemos determinado hacer un cuarto intermedio y trabajar en comisiones durante esta noche, el día de mañana (por hoy) reiniciaremos la reunión de Gabinete para completar este análisis y aprobar todos los detalles de la cuarentena”, dijo Núñez.

La autoridad no dio mayor información sobre la reunión. Pero aseguró que se evalúan todos los aspectos, que se priorizará la vida y que las medidas serán consensuadas con los diferentes niveles del Estado.

“Todas las decisiones están pensadas en cuidar la vida de los bolivianos, pero también la economía basados en estudios científicos y epidemiológicos y esa información está siendo de conocimiento del Gabinete y están analizando los efectos que pudieran causar esas determinaciones. No queremos adelantar nada, podemos endurecer las medidas o podemos flexibilizar”, aseveró Núñez.

La presidenta Áñez, al comenzar la reunión, convocó a su equipo a que le acompañe con una oración por las familias bolivianas. “Es un Gabinete consagrado a la salud y a la economía de nuestro país”, aseveró.

La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, adelantó que se está trabajando en un decreto que flexibilizará la cuarentena por regiones, dependiendo de la cantidad de contagios.

“Es un decreto que permitiría volver esta cuarentena un poco más flexible. Se va a hacer una evaluación de manera permanente, para volver una cuarentena un poco más dinámica y más flexible que permita que en lugares donde no hay contagios se flexibilice”, explicó.

Dijo que en el caso de Santa Cruz, que es la región que más casos presenta, la cuarentena tendrá “que seguir unos días más”. Ratificó que la flexibilización en ningún caso incluirá el retorno a clases.

FAM PIDE 10 DÍAS MÁS DE CUARENTENA

El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, Álvaro Ruiz, sugirió al Gobierno nacional ampliar la cuarentena por el Covid-19 hasta el 10 de mayo.

“Yo haría el esfuerzo de un mayor tiempo, por lo menos una semana más, sé que es complejo, sé que esta complicada, pediría una semana más, es decir hasta el 10 de mayo, para que podamos estar en mejores condiciones de afrontar el tema de esta pandemia”, informó a la prensa.

Acotó que el prolongar hasta el 10 de mayo la cuarentena daría el tiempo para que se pueda tener instalado los laboratorios con los reactivos para poder realizar las pruebas de la Covid-19 y no se dispare la pandemia.

“Informaciones nos indican que llegaran recién los reactivos para hacer las pruebas el 5 de mayo en el laboratorio, entonces que no nos pase lo que pasó en Oruro o Beni donde no había reporte de casos, pero claro porque no habían pruebas, una vez que se hicieron las pruebas han disparado los casos”, dijo.

COLEGIO MÉDICO: NO HAY CONDICIONES PARA FLEXIBILIZAR

REDACCIÓN CENTRAL

El Colegio Médico de Bolivia y las sociedades científicas del país manifestaron que no se cumplen las condiciones para levantar la cuarentena o flexibilizarla, por lo que recomendaron 15 días más de aislamiento.

“Por recomendaciones de las sociedades médico-científicas nacionales se recomienda no levantar la cuarentena, hasta que se cumplan los requisitos”, señala un comunicado de los médicos difundido ayer.

Los requisitos que exigen son: que exista control epidemiológico de la enfermedad; que se cuente con los reactivos necesarios para las pruebas de diagnóstico recomendadas por la vigilancia epidemiológica.

Además, la habilitación de las instalaciones de atención de los pacientes con Covid-19, con equipamiento, insumos médicos, medicamentos y recursos humanos.

También la dotación de equipos de protección para todo el personal de salud y que la población esté plenamente informada de las medidas de bioseguridad que se necesitan y que las mismas estén comprometidas y empoderadas.

“Estas condiciones mínimas al momento no están dadas, por lo que no se tienen las condiciones adecuadas para cambiar la estrategia o tipo de cuarentena; debiendo prolongarse la misma por 15 días más antes de pensar en una desescalada de la cuarentena o su flexibilización”, señalaron los galenos.

Fuente:laprensa.com.bo