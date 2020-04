Diputadas del MAS denuncian discriminación de Yañiquez y piden que deje la Jefatura de Bancada

Diputadas del MAS, representantes de organizaciones sociales, denunciaron discriminación de parte de su colega Betty Yañiquez, por lo cual solicitaron que la misma renuncie como Jefa de Bancada Nacional y desista de su candidatura a la reelección como parlamentaria.

Las diputadas se pronunciaron después de que salió a la luz un audio filtrado, en el cual Yañiquez tilda a las parlamentarias representantes de “Bartolinas” de La Paz como “gente muy sucia”, “corruptas”, “maleantes” y “demonios”.

Yañiquez mencionó a sus colegas Concepción Ortiz, Lidia Patty, Toribia Pomacusi, Modesta Supo y María Luisa Patiño. Las acusó de alinearse con la derecha por aceptar que las elecciones se hagan hasta septiembre.

“Hemos sido discriminadas, hemos sido difamadas, es una prueba clara de la discriminación”, dijo la diputada Concepción Ortiz, que proviene del sector intercultural de Caranavi.

“Siempre hemos vivido esa discriminación”, lamentó la diputada Lidia Patty, que representa al pueblo kallawaya.

Patty criticó que Yañiquez siendo Jefa de Bancada, no actúe como una madre a las parlamentarias, sino las discrimine. La sindicó de “envenenar” incluso a Evo Morales con sus palabras y que trata a la mujer de pollera como “ovejas”.

Señaló que las diputadas de las organizaciones son representantes de la mayoría, mientras que Yañiquez “no jala ni a sus hijos” para la votación.

Concepción Ortiz aseveró que, como diputadas, están para trabajar por el pueblo y no por intereses personales.

“No somos maleantes, no somos sucios, no somos incapaces, no somos corruptos”, respondió a Yañiquez.

Ortiz anunció que de ser necesario llegarán al Ministerio Público para hacer respetar sus derechos.

Consideró que Yañiquez actuó por “celo político” y que subestimó la capacidad de parlamentarias indígenas, que demostraron su trabajo.

A su turno, la diputada María Patiño, de las “Bartolinas del norte de La Paz, anunció que sumará a las acciones legales que se realicen contra Yañiquez.

“La dignidad de una mujer no se la puede mellar y no lo vamos a permitir, por eso si tiene que haber una acción leal, que lo haya, porque tengo familia, porque detrás de nosotras hay miles de mujeres”, sostuvo.

Recordó que ella en particular está asistiendo a trabajar, en medio de la pandemia, incluso a pesar de que padece diabetes, pero lo hace por el interés del pueblo.

Patiño dijo que la mujer del área rural no puede seguir sufriendo el acoso político de su propia Jefa de Bancada, por lo cual pidió que renuncie por ética.

El audio de Yañiquez