El MAS promulga la ley de elecciones y se desatan violentas protestas

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, promulgó a las 23:00 del jueves la Ley de Postergación de las elecciones 2020, que dispone que los comicios sean máximo en 90 días. Lo hizo luego de que se convocara en el Legislativo una sesión urgente, tras que la presidenta Jeanine Añez observara el proyecto y lo devolviera a esa instancia.

Mientras se analizaba la respuesta de la mandataria, afines al partido azul protagonizaban hechos de violencia en la ciudad de El Alto y en el municipio de Yapacaní, además que se registraron bloqueos por prontas elecciones en otras localidades.

“La promulgo para que se cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia”, esas fueron las palabras de Copa en el momento en que sancionó la norma.

Todo empezó el jueves al finalizar la tarde, después de que el Senado sancionara el proyecto y lo remitiera al Ejecutivo para su promulgación. No obstante, en la noche el Gobierno observó el documento y lo devolvió a la ALP.

Esa instancia decidió llevar adelante una sesión de emergencia para tratar las observaciones de Añez. Los legisladores que tomaron la palabra justificaron la reunión. “Obviamente una respuesta inmediata, amerita una consideración inmediata”, aseguró la senadora Adriana Salvatierra.

Añez en su carta pidió a la ALP mantener la redacción original del artículo 2 del proyecto planteado por el TSE, en el que esa entidad propuso una franja de fechas entre junio y septiembre para fijar el día de votación.

No obstante, la mayoría de los legisladores que opinó sobre las observaciones de Añez aseguró que sus inquietudes no tienen sustento, y le pidieron a Copa que promulgue la ley. “La observación es completamente infundada y debe ser rechazada porque no hay argumento”, afirmó el diputado Jaime Gonzalez.

El senador Óscar Ortiz indicó que la sesión de la ALP que instaló el MAS fue “sin convocatoria previa, lo que la vicia de nulidad”.

Tras la promulgación, el expresidente Evo Morales tuiteó que “el Legislativo ha cumplido con Bolivia”. “Por la vía legal, con unidad y sensibilidad se puede responder a las demandas del pueblo”, aseguró.

Mientras transcurría la sesión, que se desarrolló en el Banco Central de Bolivia, hechos de violencia se registraron en la ciudad de El Alto y en el municipio cruceño de Yapacaní.

En la segunda localidad, decenas de personas en motocicletas y con el rostro cubierto hostigaron a la Policía desde las 21:00. El comandante de esta institución en la provincia Ichilo, Franklin Villazón, le dijo a El Deber que un número indeterminado aún de motocicletas fueron saqueadas del edificio policial.

En El Alto, dos Wayna buses que prestan el servicio de traslado del personal de Salud fueron atacados por un grupo de personas que retuvieron a ambos vehículos.

“Todos ellos son partidarios del MAS. El MAS se está frotando las manos para que haya muertos en este país. Esto está planificado, premeditado”, afirmó en Que no me pierda el ministro de Defensa, Fernando López.

Asimismo, un grupo de personas bloqueó la carretera hacia Desaguadero y otro cortó la vía a la altura del Puente Vela en demanda de elecciones “lo antes posible”. Horas antes se desarrolló un “petardazo” y “cacerolazo” en las ciudades del país con el mismo pedido.



Punto de vista

José Antonio Rivera Constitucionalista

El fraude electoral y la llamada ley corta

Ante una situación de crisis constitucional extrema que rompió la normalidad constitucional en cuanto al ejercicio del poder político, fruto del fraude, se emitió la ley corta, que declaró la nulidad de las elecciones de octubre y dispuso la realización de nuevas elecciones generales, con una serie de cláusulas excepcionales, como el de acortar plazos previstos en la Ley 026, como el prescindir excepcionalmente la realización de las elecciones primarias, y por lo tanto esa ley denominada ley corta, estableció que las elecciones sean realizadas dentro del plazo de 120 días siguientes a la convocatoria que vencía el 3 de mayo.

Entonces, las elecciones ya convocadas se realizan en el marco de esa ley corta. Si no se modifica esta ley, tendría que pensarse el proceso electoral de foja cero, y además cumpliendo todo lo que está previsto en la Ley electoral, como en la Ley de Organizaciones Políticas, lo cual sería un grave problema sobre lo que ya tenemos a la fecha debido a esta pandemia. Es importante que se emita la ley, pero con cuidado. El TSE hizo una atinada y correcta formulación de un proyecto que el Legislativo debió aprobar y viabilizar su promulgación, para que estemos en un camino correcto.

