Murillo al Fiscal General: “Si no tiene valor para seguir en su puesto, renuncie y váyase a su casa”

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció públicamente que el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, no aparece ni contesta las llamadas en medio de la pandemia, por lo cual lo emplazó a que ejerza su cargo en este momento de dificultad o que renuncie.

Aseveró que la máxima autoridad del Ministerio Público está ausente desde que recibió amenazas del MAS.

“Si no está enfermo que dé la cara, salga, no se oculte. Desde que los amenazaron los del MAS se ocultó. Si no tiene valor para seguir en su puesto y para hacer su trabajo, solamente tiene un camino: renuncie y váyase a su casa”, manifestó.

Dijo que, en este momento tan difícil, los bolivianos no están para meterse “bajo el escritorio” cuando alguien le amenaza. “No hay espacio para cobardes”, agregó el Ministro.

Le dijo a Lanchipa que, si está enfermo, que muestre su certificado médico.

aRecordó que anteriormente felicitó al Fiscal General por su trabajo, pero ahora le toca recriminarlo de manera pública.