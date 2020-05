Plantean poner un tope a los sueldos de los jugadores

La pandemia del coronavirus puso en jaque a la mayoría de los clubes, que ya tenían sus economías en números rojos. La suspensión del fútbol nacional empeoró la situación de muchos de los equipos, que no lograron ni los magros ingresos por las recaudaciones, ni la de sus auspiciadores, no tienen cómo cubrir las planillas de febrero, lo que truncó las negociaciones con los jugadores sobre la rebaja de sus sueldos.

Es por esta razón que en los últimos consejos de presidentes de clubes de la División Profesional se puso en tapete la posibilidad de poner un tope en los sueldos de los jugadores, para que el fútbol nacional se inflacione.

“Se ha planteado, en el anterior consejo y en éste, que después de que pase la pandemia, hay que hacer un compromiso de caballeros, para que exista un monto tope de sueldo para los jugadores. Ojalá eso se pueda dar”, comentó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, en entrevista con Deporte Total.

Para el titular del fútbol nacional la crisis económica de los clubes se inicia con las contrataciones que a veces hacen las dirigencias, con la idea poder lograr los premios internacionales y luego, cuando no se logra, empieza el problema.

“En el momento de hacer contrataciones, (las dirigencias) se dejan llevar por un objetivo deportivo, que es agarrar uno de los ocho premios y a veces no siempre se cumple y ahí empieza el problema, porque no pueden soportar la planilla, que no es sostenible en el tiempo una planilla inflacionada, para cualquiera de los niveles de clubes que tenemos. Y por eso andamos en crisis”, explicó Salinas.

No es la primera vez que este tema se toca en el fútbol nacional; sin embargo, nunca se pudo lograr ese “pacto de caballeros” del que habla Salinas, pero que ahora se espera que se logre porque se necesita que los clubes sean sostenibles, ya que todos los años el problema es que el torneo no comienza porque los equipos tienen sueldos retrasados.

“Lo que se quiere es que la institución (el club) no esté en problemas económicos y que los jugadores reciban todos los meses su sueldo, así sea un poco menos, pero que tengan la certeza de que van a recibir, y que no pase como ahora, que están arrastrando uno o dos meses de sueldo, no queremos ese tipo de moras en la mayoría de los clubes”, manifestó el titular de la FBF.

Fueron precisamente los sueldos impagos de febrero, que 10 clubes mantienen con sus planteles, lo que imposibilitó prosperar en las negociaciones entre los clubes y los jugadores sobre los descuentos propuestos para los meses de marzo (50%), abril y mayo (75%).

Los jugadores pusieron como condición para empezar a negociar los sueldos de marzo, primero estar todos al día con el sueldo de febrero.

EL FÚTBOL PODRÍA VOLVER EN SEPTIEMBRE

La federación tiene la idea de que el fútbol pueda volver entre agosto o septiembre, teniendo en cuenta que la Conmebol también planea regresar con la Libertadores por esos meses y la FIFA quiere jugar la primera fecha de las Eliminatorias en diciembre. Lo que se busca es que los jugadores tengan ya ritmo de competencia para esos meses.

FABOL DICE QUE ES UNILATERAL

“Eso demuestra la incapacidad y debilidad institucional que hay. Es una decisión unilateral, pero nosotros vamos a respaldar a los jugadores como lo hemos hecho, si arreglan el tema económico lo vamos a festejar”, aseguró David Paniagua, secretario general de Fabol.

“Nosotros no fuimos un impedimento para las negociaciones, lo que reclamamos es el pedido de los jugadores. Pero si ellos creen que pueden llegar a acuerdos de manera individual con los jugadores, que lo busquen”, expresó Paniagua.

DECIDEN NEGOCIAR CON LOS JUGADORES DIRECTAMENTE

REDACCIÓN CENTRAL

El Consejo de presidentes de los clubes de la División Profesional determinó romper las negociaciones con Fabol, para que cada club logre acuerdos de manera directa con los jugadores, por lo tanto, se disolvió la comisión que intentaba llegar a un acuerdo con Fabol.

“Esperemos que con este paso, de negociar directamente con ellos, podamos solucionar rápidamente el tema económico y así quedarnos tranquilos”, aseguró César Salinas, presidente de la FBF.

Cada club puede llegar a un acuerdo, que mejor convenga entre partes, pero este debe realizarse en base a los porcentajes que ya definieron como techo.

Eso quiere decir que el máximo que cada club puede llegar a pagar a los jugadores es el 50% del mes de marzo, y de abril y mayo sólo el 25%.

Varios clubes ayer iniciaron ya las negociaciones con sus jugadores, muchos de ellos incluso aseguraron en el Consejo que ya tenían las conversaciones avanzadas.

El Consejo se volverá a reunir la siguiente semana para ver los avances en estas negociaciones.

Fuente:laprensa.com.bo