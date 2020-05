Suspenden declaración de Leyes hasta que juez abra las pruebas

La Fiscalía suspendió ayer la declaración del alcalde José María Leyes hasta que un juez abra la documentación que fue secuestrada de las oficinas de Contrataciones dentro del proceso por la adjudicación de la comida para policías y militares a una empresa que no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Los concejales de la comisión primera, Celima Torrico, Carlos Coca y Edwin Jiménez, denunciaron al Alcalde y a otros funcionarios por la presunta comisión de cinco delitos, entre ellos incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

Los concejales dijeron que si bien en una emergencia se pueden hacer invitaciones directas, las alcaldías tienen que pedir el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). Además, en el Reglamento de Contrataciones por Desastres o Emergencias, del Decreto Municipal No. 155/2020, se pide RUPE.

“Su abogado defensor ha pedido la suspensión de la declaración, toda vez qu, la carpeta de contratación se encuentra sellada y lacrada para su consiguiente apertura ante un juez y al no tener acceso a esa carpeta se ha suspendido para el jueves 7 de mayo”, dijo la fiscal Faridy Arnez.

Leyes llegó a la Fiscalía a las 13:00 rodeado de varios funcionarios, considerados “leales” con la máxima autoridad mientras estuvo detenida por los casos Mochilas I y II. Entre ellos estaban la asambleísta departamental Lineth Villarroel, el ahora subalcalde Andrés Palacios y algunos asesores.

Al momento de abandonar la Fiscalía, Leyes evitó dirigirse a los medios indicando que su abogado, Tom Prieto, iba a hacer las declaraciones. Sin embargo, antes de entrar a la sala de declaraciones manifestó que la denuncia es un caso “preparado por personas que quieren apoderarse de la Alcaldía”.

Leyes volvió a calificar el caso de “político”. El martes pasado señaló al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y los tres concejales de querer apoderarse de Alcaldía. Sin embargo, ayer no quiso referirse al tema.

“A esta gente no le interesa la crisis en salud, no le interesa nada. Están usando la misma estrategia del MAS. (Con mi abogado) vamos a pedirles a esos concejales que prueben sus denuncias. Y les vamos a iniciar un proceso por difamaciones y calumnias aparte de denuncia falsa”, dijo Leyes.

Además, negó su participación en el proceso de contratación de los alimentos para los uniformados señalando que todo se revisa en el Departamento de Contrataciones. Sin embargo, el artículo 68 del Decreto Supremo 181 dice “la MAE de la entidad es responsable de las contrataciones por desastre y/o emergencia”.

“Es un proceso inventado. Son delitos que no existen. La prueba está en un sobre y no podemos prestar una declaración si no tenemos toda la documentación conforme establece la normativa”, dijo Prieto.

Pero, el abogado no supo responder el por qué se aceleró el proceso de contratación, sin que el propietario del restaurante Bunker Grill, Ljubomir Golac, haya presentado el RUPE, según la hoja de ruta del proceso.

Suspenden declaración. La declaración informativa del alcalde Leyes fue suspendida hasta el jueves 7 de mayo.

FUNCIONARIOS EN LA FISCALÍA

Al menos cuatro funcionarios ya declararon sobre el caso comida para los policías y militares. Entre ellos los secretarios general y de Protección al Ciudadano, Elías Vásquez y Omar Cordero, respectivamente. Además, la directora de Contrataciones, Karol Avilés, y el jefe de la Unidad Jurídica de Contrataciones, Mario Querejazu.

El secretario de Protección al Ciudadano reconoció que no conoce los aspectos técnicos en los procesos de contratación, dijo que es enemigo de la corrupción y comentó que no sabe de algún vínculo entre el empresario y funcionarios.

Los otros tres funcionarios dejaron la Fiscalía sin brindar declaraciones.

El proceso se concretó en unas 12 horas, según la hoja de ruta. En este tiempo, se elaboraron unos 23 informes, que son requisitos en las contrataciones de emergencia y/o desastres.

ALCALDE ENTREGA BARBIJOS Y GUANTES A 2 MIL AGROPECUARIOS

REDACCIÓN CENTRAL

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, entregó ayer 2 mil barbijos y la misma cantidad de guantes al sector agropecuario que aglutina a más de 72 mil productores en el departamento Cochabamba en el marco de la prevención de la pandemia de la Covid-19.

“Lamentablemente uno de los sectores más golpeados en esta cuarentena es el sector agropecuario, por eso, en nombre del pueblo de Cochabamba, quiero hacer la entrega de más de 2 mil barbijos y guantes, le pido que los distribuya a todos los compañeros del sector”, le dijo Leyes al gerente de los agropecuarios, Rolando Morales.

El representante señaló, al momento de agradecer la dotación, que este sector está trabajando para evitar el desabastecimiento en el departamento “al igual que los policías, médicos, militares y periodistas”. También recordó que aún espera la respuesta del Gobierno para inyectar fondos a los productores.

Anteriormente, Leyes también ofreció apoyo a la Cámara Gastronómica, luego de que este sector cuestionó que la Alcaldía haya beneficiado a una empresa, que además, no cumplió a cabalidad con los requisitos, porque no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), como exige el reglamento del decreto municipal por emergencia que elaboró la propia Alcaldía.

Fuente:lostiempos.com