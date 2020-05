Dan de alta a una enfermera y tres pacientes que superaron la Covid-19 en el hospital Solomon Klein

En medio de la emoción de médicos y enfermeras, cuatro personas fueron dadas de alta hoy tras superar la Covid-19 (coronavirus), en el hospital Solomon Klein de Sacaba.

«Pedir a la población que se cuide, que no salgan de sus casas, lávense las manos y usen los barbijos. Yo vi mamás salen con sus niños y no me parece, se supone que en casa tenemos a las personas que más queremos», expresó la enfermera recuperada.

Asimismo, pidió mayor atención al sector salud por parte del Gobierno e incluir a los médicos y enfermeras en la ley general del trabajo.

En Cochabamba, según reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes), hay 25 personas que se han recuperado de la Covid-19. Son 80 casos positivos y seis fallecidos por la enfermedad.

Fuente:lostiempos.com