Médica involucrada en presunta venta irregular al Sedes dice que es contacto de una importadora

La médica Claudia F., involucrada en la presunta venta irregular de insumos de bioseguridad al Sedes, según la denuncia que presentó la asambleísta Lizeth Beramendi junto a una vecina del edificio Magestic, Carina S., aseguró que es representante legal de una importadora cruceña que se adjudicó la entrega de este material para la institución.

Beramendi explicó que los vecinos mediante una carta le hicieron conocer su extrañeza por el ingreso de cajas con equipos de bioseguridad al departamento Claudia F., cuando se conoce que hay una escasez de estos materiales por la emergencia sanitaria de la Covid-19.

La médica precisó que todos los insumos médicos son entregados en el Sedes, pero explicó que las imágenes que presenta Beramendi corresponden a un fin de semana, cuando llegaron los insumos y el Sedes estaba cerrado.

“Cómo puedo robar los materiales del Sedes; más al contrario, nosotros estamos entregando. Ningún funcionario ha venido al edificio. Se trata de 20 cajas de guantes que son de mi propiedad hasta que se entreguen con acta al Sedes”, dijo.

La profesional indicó que tiene toda la documentación que acredita la entrega de estos insumos médicos y que los presentará el lunes en la Asamblea Departamental a las 9:00.

“Todas las aseveraciones son falsas, tengo las acreditaciones, las boletas de entrega, tengo toda la documentación en orden. No pueden mellar mi dignidad de esa manera, prácticamente me están acusando de hurto. Yo soy profesional y madre de familia, quiero vivir en paz, me siguen acosando, sacando fotos de mi vida privada, de mis hijas”, indicó.

Adelantó que el lunes daría a conocer el nombre la de la importadora donde trabaja y aseguró nunca trabajó en el Sedes.

Discriminación

El 8 de abril la médica denunció a sus vecinos de discriminación y de no dejarla ingresar a su departamento por temor a que les contagie la Covid-19.

La profesional indicó que ahora está sufriendo persecución y difamación de parte de Beramendi y Carina S., que es la presidenta del directorio del edificio Magestic.

Caludia F., cree que todas estas denuncias salieron de Salazar por la denuncia que ella puso el 8 de abril, cuando no la dejó entrar a su departamento.

“Es una venganza y represalia de ella, inventó todo eso. En primera instancia dijo que yo había introducido sustancias químicas para fabricar alcohol en gel, lo que también es falso. Ella quiere que me vaya del edificio”, aseguró.

Contradicciones

La secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, Judith Romero, declaró que Claudia F., no trabaja en el Sedes. Sin embargo, el jueves aseveró que la médica es funcionaria del Sedes.

La médica inicialmente dijo que es parte del Sindicato de Trabajadores Médicos (Sirmes), pero el representante de esta institución, Yuri Lazarte, negó cualquier vinculación con la profesional y es más aseguró que no es su afiliada, porque pertenece al sector privado.

Investigación

Por otro lado el asambleísta, Freddy Gonzales, indicó que se deben investigar los procesos de licitación y adjudicación que realizó la Gobernación para la compra de estos insumos de bioseguridad.

La Unidad Departamental de Transparencia de la Gobernación intervino el almacén del Sedes tras la denuncia de acopio y presuntos sobreprecios en la compra de insumos de bioseguridad.

Hace dos días, una comisión de la Asamblea Departamental hizo una inspección sorpresa a depósitos del Sedes, donde encontró insumos de bioseguridad almacenados como alcohol en gel, barbijos, protectores faciales y overoles laminados, que tienen gran demanda entre los médicos que luchan contra la Covid-19.

