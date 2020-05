Covid-19: El tamaño sí importa, mientras más grande la muestra menor es el error

De acuerdo con lo informado a través del Ministro de Salud Marcelo Navajas la cuantificación de casos en Bolivia ha ido mejorando levemente debido al incremento en la realización de exámenes diarios, de 934 acumuladas a fines de marzo a 3.617 pruebas acumuladas el viernes 17 de abril, dato que dividido por el número de días desde el 10 de marzo (cuando se confirmó el caso cero de Covid-19 en Bolivia) da un promedio de 92,7 tests diarios, repuntando el día 24 de abril, cuando la cifra subió a 117 con 4.490 diagnósticos aplicados.

Estos datos también pueden ser conocidos en la página https://www.worldometers.info/coronavirus/.

Tal vez, ningún país conoce el número exacto de personas afectadas con Covid-19 pues la única referencia que se puede cuantificar es la que arrojan los número fríos que se desprenden de los exámenes realizados cuando se establece la aparición de casos positivos. No obstante, la cantidad de positivos no es de ninguna manera la representación de las personas infectadas, siendo el Covid-19 una enfermedad cuyo contagio se expande de manera exponencial, por lo que el universo de infectados es mucho más grande.

Si bien en una pandemia de estas características no se puede llegar a determinar una cuantificación exacta de casos, un dato que nos permite aproximarnos a la evolución de la pandemia en determinado espacio geográfico, es el número de infecciones confirmadas en base al número de pruebas realizadas, que dan cuenta de factores muy importantes para la toma de decisiones de políticas públicas sanitarias acordes a la realidad coyuntural del país donde se aplique.

Eficiencia y eficacia

El razonamiento es sencillo: a mayor número muestras el resultado es cada vez más representativo de la realidad. Si las autoridades sanitarias disponen de una fotografía en cuya representación tienen un porcentaje más alto de fidelidad, cuanto más eficientes y eficaces pueden ser las gestiones que se determinen a partir de estos datos, pudiendo ahorrar no solo en partidas públicas para la atención a los infectados, sino también en la aplicación de recursos en los lugares específicos donde son requeridos.

En el caso inverso sucede lo propio, mientras más difuminada es la fotografía en base a la que se toman las decisiones de salud pública cuanto mayor el riesgo de aplicar políticas erráticas que recaerían en la intuición de los más avezados / experimentados galenos y epidemiólogos a cargo de tal gestión.

En Bolivia a la fecha se tiene el peor desempeño con 2.149 habitantes por cada prueba lo que revela una debilidad estructural.

La infección del Covid-19 en estos meses ha mostrado que el planeta entero ha tenido que aprender sobre la evolución de un patógeno que no discrimina a la hora de infectar. No obstante, por su naturaleza y los protocolos de prevención, es más susceptible de propagarse entre estamentos más vulnerables económicamente, es decir, entre las personas de escasos recursos. Aquellos cuyas condiciones materiales no les permiten desarrollar los lineamientos de bioseguridad e higiene adecuadamente, son los primeros expuestos y, por tanto, los que primero caerán ante esta terrible afección.

Políticas para sectores vulnerables

En ese sentido, por criterios de índole socioeconómicos, en atención al núcleo más vulnerable y de administración de recursos, se hace más importante conocer el número de casos e incrementar el radio de pruebas realizadas, siendo lo contrario un verdadero atentado que podría rayar en la premeditación y la ventaja.

Tal cual sugieren los datos, un número alto de muertes (66) versus un número bajo de recuperados (134) respecto a un número relativamente pequeño de contagiados (1.229) para una población de 11 millones de habitantes, sumado a la insignificante cantidad de pruebas realizadas (1 prueba por cada 2.149 habitantes), hace presumir que la estimación del número de real de casos debiera más alta.

Todo lo anterior se puede confrontar con el estudio realizado por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.