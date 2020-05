Advierten que proceso electoral coincidirá con pico de contagio

La pandemia de coronavirus en Bolivia tendrá su pico de contagios entre las dos últimas semanas de junio y las dos primeras de julio, según estimaciones del Gobierno y de expertos, lo que coincidirá con el periodo del proceso electoral aprobado por el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La ALP aprobó la anterior semana en tiempo récord la Ley de Postergación de las Elecciones 2020, norma que da un plazo de 90 días al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que realice las elecciones. Este plazo vence el 3 de agosto.

El Órgano Electoral había propuesto que los comicios se realicen en alguna fecha entre el 27 de junio y el 28 de septiembre, pero el MAS, que tiene dos tercios de ambas cámaras, decidió reducir ese plazo.

El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Edgar Fernández, dijo que para el análisis no sólo debe tomarse en cuenta el día mismo de la elección, sino todas las actividades que conlleva un proceso electoral.

“El pico (de casos) está previsto para este mes (mayo) y mediados de junio, por eso habría que ver la respuesta, habría que ver si se mantiene en junio y julio y si es así es contraproducente hacer elecciones”, dijo.

Aseveró que una elección implica la capacitación de jurados, proclamaciones de candidatos, la movilización de personal de una provincia a otra, entre otras actividades, además de la movilización de millones de personas el día mismo de la elección.

“No sería recomendable al momento no sólo viendo el día de la votación, sino todas las actividades que se tienen alrededor. Habría que ver si en tres meses la pandemia va a pasar o se va a quedar. Y habría que considerar incluso la espera de un poco más de tiempo para hacer una movilización electoral como la conocemos”, indicó.

Dijo que otro elemento que se tiene que tomar en cuenta para una decisión así es que el país está ingresando a la época de invierno, lo que disparará los casos del virus. Dijo que lo más recomendable sería realizar la elección en primavera.

Recomendó que lo mejor sería evaluar a fin de mayo la evolución de la pandemia, y si la situación se descontrola, postergar nuevamente las elecciones.

El investigador en epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Yercin Mamani, aseveró que el pico de la pandemia está previsto para el día 60 o 90 desde el ingreso del virus al país, es decir, entre la segunda semana de mayo o de junio.

Pero -acotó- esto podría cambiar, porque están llegando más reactivos y van a hacerse más cantidad de pruebas y así se va a disparar la cantidad de casos confirmados en el país, entonces este pico que se ha estimado que podría ser en junio, llegará más tarde.

“El Ministerio de Salud manifestó que se podría tener el pico en junio o más tarde, entonces entre más tarde se dé el pico, porque estamos prolongando la captura de pacientes, entonces la duración de la pandemia va a ser mucho mayor y probablemente cuando se den los 90 días que está estipulado estas nuevas elecciones no vamos a estar aún en posibilidad de poder hacer un levantamiento total de la cuarentena que es lo que se necesitaría para hacer esta elección”, indicó.

Pero, aseguró, en caso de que haya elecciones, éstas no serán normales, por lo que podría pensarse en otras estrategias que respeten el distanciamiento social, como hacer que la elección no sea un solo día, que el proceso electoral sea diferido o que se utilice un sistema virtual de votación. Aunque estas opciones tienen sus propias complicaciones.

“(La elección) no va a ser una condición, una situación normal, invariablemente de si se levanta o no la cuarentena, no va a ser igual que antes donde la gente se puede juntar. (…) En las condiciones en las que estamos no está recomendado una movilización de esa gravedad. Estamos en una situación inusitada, por eso se habla de que se pueden buscar otras estrategias, sin descartar que el proceso se vuelva a postergar”, indicó.

Según las estimaciones de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, el pico de los casos llegaría el 5 de junio, con 2.500 positivos, si es que se levantan las medidas de aislamiento dispuestas por la cuarentena nacional.

Pero si la cuarentena continúa, el pico podría llegar los primeros días de agosto.

“Estamos en ascenso, no hemos llegado a los picos que se han previsto de acuerdo a las proyecciones. Nos mantenemos en una expectativa de transmisión lenta, pero se está acelerando”, dijo a Radio Fides.

Las observaciones a los comicios no sólo son médicas. El jurista José Carlos Sánchez aseveró que la Ley de Postergación de Elecciones fue aprobada como consecuencia de la desesperación del MAS, por lo que contrarió la independencia de poderes, al imponer un plazo de convocatoria a elecciones que es una competencia del Órgano Electoral.

Además, dice el abogado, con la ley se pone en riesgo el bien jurídico protegido de derecho a la vida, pues la movilización de electores puede convertirse en un foco de contagio del coronavirus. También, asegura Sánchez, se vulnera la Ley del Régimen Electoral porque no cumple con los plazos establecidos en la norma.

Por ello, “los legisladores violaron la Constitución Política del Estado. (Por tanto)esta Ley de Postergación de Elecciones es nula de pleno derecho”, concluye.

90 días para los comicios. La Ley de postergación de elecciones fue promulgada el jueves y da un plazo de tres meses para realizar los comicios.

PUGNA DE PODERES POR LEY DE COMICIOS

La ALP aprobó en tiempo récord la Ley de Postergación de Elecciones y la promulgó a pesar de que la presidenta Jeanine Áñez rechazó esta normativa.

La presidenta de la ALP, Eva Copa, promulgó la ley sólo una hora después de que la Presidenta devolvió la norma a la Asamblea.

DATOS

Meses críticos. Los meses más críticos de la pandemia en Bolivia serían junio y julio, según el Gobierno y expertos, que aseguran que en ese tiempo se llegará al pico de los casos, antes de controlar la curva de contagio.

Países suspenden. Al menos 40 países suspendieron procesos electorales por la pandemia, pero otras naciones decidieron llevar adelante comicios, como Corea del Sur y Polonia, que realizaron elecciones bajo estrictas medidas de bioseguridad.

Partidos divididos. Las alianzas Juntos, que postula a Jeanine Áñez; Creemos de Luis Fernando Camacho, y Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, plantean elecciones pasada la crisis de la Covid-19; mientras el MAS apunta a que se lo haga máximo hasta el mes de agosto.

Dos elecciones fallidas. Es la segunda vez que se suspenden las elecciones en Bolivia en menos de siete meses: las del 20 de octubre de 2019 y las del 3 de mayo de 2020.

“DEBERÍAN CONCENTRARSE ESFUERZOS EN LA PANDEMIA”

REDACCIÓN CENTRAL

El analista político Rolando Tellería aseveró que la ley de postergación de elecciones aprobada por el MAS, que da 90 días al Órgano Electoral para realizar las elecciones, es un “exabrupto”, pues todos en el país, oficialistas y opositores, deberían concentrar sus esfuerzos en el combate contra la pandemia.

“Estamos en un momento ‘existencial’, donde el fin superior es preservar la salud y la vida de todos. La fase en la que ingresamos, en el control y la evolución del virus, es extremamente delicada y, lo que es peor, sin ninguna certeza sobre el futuro. En este momento, las cifras nos indican que estuviéramos en la fase de escalada”, dijo.

Aseveró que cuando se llegue al punto de inflexión, que se daría en el número máximo de infectados, a partir del cual los casos comiencen a descender sostenidamente; recién podríamos comenzar a pensar en cómo y con qué condiciones retomaríamos la “normalidad”.

Tellería dijo que esta postura del MAS, al margen de desnudar “profundas miserias”, obedece a cálculos políticos, pues sus militantes consideran que, a medida que pase el tiempo, irán perdiendo más electores y su candidato, Luis Arce, estará más relegado. “De modo que su exigencia, sin importarles la vida y la salud de los ciudadanos, es ‘elecciones ya’”.

El docente universitario dijo que si la clase política en Bolivia fuera más racional, incluso propondrían utilizar ese presupuesto de más de 200 millones de bolivianos que demanda la organización de las elecciones en el combate contra la pandemia.

