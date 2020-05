Canal del Fútbol Boliviano: Clubes alistan proyecto para recibir "10 veces más"

Página Siete / La Paz

¡Un Canal del Fútbol Boliviano, ya! Con esa contundencia, los presidentes de los 14 clubes de la División Profesional proyectan producir y vender sus propios partidos para recaudar “10 veces más” de lo que reciben actualmente por los derechos de televisión. Se adelantó que Marcelo Claure, presidente de Bolívar, “pondrá una cantidad fuerte” de dinero para iniciar el plan.

“Marcelo (Claure) dijo clarito: ‘yo pongo plata’”, contó Rafael Paz, titular de Guabirá, quien reveló además que los dirigentes buscan romper el contrato con Sport Tv Rights, que vence este fin de año, para arrancar con el Canal del Fútbol Boliviano.

“Compraríamos todos equipos que corresponden. Tendríamos que hacer una sociedad accidental los 14 clubes y nosotros mismos vender nuestros derechos. Nosotros mismos venderle a Tigo y a otras empresas de cable. Claure pondrá una cantidad fuerte”, explicó Paz a Campeones.

Añadió que otros presidentes de clubes –como Fernando Costa, de Always Ready, y Gróver Vargas, de Wilstermann- también se ofrecieron para aportar dinero y emprender. “Yo también pondré dinero, como el de Royal Pari (Mario Chávez), para empezar. En vez de poner plata para que no se recupere nunca, mejor es poner al comienzo y esa plata se recupera”, complementó.

Calculó que con el canal “recibiremos 10 veces más de lo que recibimos ahora. Todos somos empresarios y tenemos que tener la capacidad de arriesgar y ver un poco más allá. No estar en lo mismo, como está el fútbol ahora”.

Según Paz, “no existe otra salida. Tenemos que implementar el proyecto, ¡ya! Tenemos que romper el contrato ahora. Tiene que ser inmediato. ¿Usted cree que podremos sobrevivir hasta fin de año?”

Advirtió que “hay clubes que hipotecarán hasta su alma para recibir dinero”. Apuntó que los únicos montos que recibirán los clubes vendrán de la FIFA y la Conmebol, a través de la Federación Boliviana de Fútbol, y de la televisión.

“Tenemos un pésimo contrato con la televisión. Nos dan 220.000 o 225.000 a los clubes denominados chicos. Eso no alcanza. De la Tv ya nos dieron algo de 70.000 dólares, falta aproximadamente unos 140.000, eso no alcanza para nada”, criticó Paz, quien detalló que “imagínese que se jueguen mínimamente 26 partidos, 8.000 dólares por partido de gastos –entre viajar, árbitros y cuestión de logística-, no habrá para los sueldos. Tengo la seguridad que varios presidentes se irán”.

Paz fue contundente: “Lo único que nos puede salvar es la televisión, rompiendo el contrato, nosotros vendiendo nuestros partidos y luego ir al juicio que corresponde. No hay otra salida”.

Los dirigentes quieren repetir el ejemplo de Chile, que tiene su Canal de Fútbol, que es un medio de televisión por suscripción, que tiene los derechos de transmisión de los campeonatos para su comercialización.

Fuente:paginasiete.bo