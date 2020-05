Diputada que viajó con su hijo pide perdón a Jeanine Añez por causarle problemas

La diputada Ginna Torrez, quien viajó con su hijo en un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), pidió perdón a la presidenta Jeanine Añez, por causarle problemas con las críticas que desató en su contra.

La parlamentaria “amiga” de la mandataria” aclaró, sin embargo, que no pide perdón porque haya cometido un error, sino se disculpa por haber generado malos momentos a la Presidenta y su familia.

“Pido perdón a la Presidenta por haberle causado estos momentos (…) Aclaro de nuevo: no pido disculpas porque haya cometido algún error, pido disculpas por haberle hecho pasar esos malos momentos a la señora Presidenta, a quién realmente admiro mucho y para mí es un referente muy grande como mujer, la verdad que cada día la admiro más”, dijo Torrez en entrevista con TVU.

La polémica se desató porque el hijo de la diputada viajó, junto a su madre, en un avión de la FAB de Tarija a La Paz. El vuelo trasladaba a Carolina Ribera, hija de Jeanine Añez, para tareas de la Unidad de Gestión Social de la Presidencia. También se supo que la parlamentaria y su hijo también habían asistido a la celebración de cumpleaños de Ribera en La Paz.

Torrez dijo que la Directora de Gestión Social, Carolina Ribera, la trasladó en el vuelo a La Paz con “la solidaridad más grande”, sin imaginarse lo que iba a suceder.

Reiteró que debía viajar con su hijo, porque ella tiene un problema en la rodilla que le impide caminar. “Tengo un menisco roto, tengo una pequeña fractura y lamentablemente no he podido hacerme operar”, indicó.

“La verdad yo agradezco al Gobierno por haberme brindado este espacio, pero a la vez también pido disculpas a Carolina, pido disculpas al Gobierno, a nuestra presidenta Jeanine Añez por haberle causado todos estos problemas”, agregó.

Dijo que, si bien en la Cámara de Diputados se permite sesionar virtualmente, en Asamblea no había esa posibilidad, por lo cual debía llegar a La Paz para la sesión del 30 de abril.

Sostuvo que llegó para la sesión en el Banco Central, pero tenía no podía ni pisar, por lo cual incluso el presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque, le proporcionó un vehículo para buscar un médico.

Respecto al cumpleaños de Carolina Ribera, Torrez señaló que es amiga de Añez y que, de casualidad, con su hijo pudo estar en la celebración. Negó que haya tratado de una gran celebración o baile.

Sobre su hijo, que publicó las fotos del periplo en su cuenta de Instagram, la diputada dijo que no lo justifica, pero “sabemos los errores que a veces cometen los chicos”. No obstante, aseguró que no es delito ni pecado.