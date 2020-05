Botello asume en YPFB con la misión de mejorar el negocio hidrocarburífero

Página Siete Digital

El Gobierno, a través del Ministerio de Hidrocarburos, decidió remover a Herland Soliz de la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y este jueves posesionó a Richard Botello. El nuevo funcionario asume con la misión de mejorar el negocio de los hidrocarburos, con énfasis en las tareas orientadas a la exploración y explotación.

«Bienvenido a la familia de los hidrocarburos en Bolivia, bienvenido al Gobierno de la presidenta Añez (…), quiero pedir que con su capacidad técnica nos dé muchas luces sobre lo que debemos hacer para mejorar el negocio de los hidrocarburos en Bolivia a través de las inversiones petroleras, que es muy importante. Creo que tendrá arduo trabajo para recomendar al Gobierno sobre las políticas principalmente orientadas a la exploración y explotación, inversiones que se deben hacer en el sector, hemos encontrado un negocio en decadencia y un oscurantismo cuando hemos ingresado al Gobierno», manifestó el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, antes de la toma de juramente de Botello.

Zamora demandó a Botello encargarse de reactivar la economía del país, por lo que le pidió «ideas claras» y así generar ingresos para el Estado, en un periodo en el que se vive la pandemia sanitaria por el coronavirus.

«Esa transparencia y esos criterios serán importantes para mejorar el negocio, partiendo de su experiencia en el mundo. Quiero destacar que el ingeniero Botello viene con una trayectoria importante en el sector de hidrocarburos. Al margen de hablar cuatro idiomas, estuvo trabajando en una institución que ha desarrollado la cadena hidrocarburífera en Estados Unidos, México, Ecuador y Brasil, eso muestra la experiencia profesional que hoy vamos a incorporar en YPFB», sostuvo el Ministro.

Otro de los deberes del nuevo ejecutivo será retomar el relacionamiento con las empresas Petrobras, de Brasil, e Ieasa, de Argentina, que son dos compradores de gas boliviano.

Zamora señaló que hace unos días se vivió una crisis mediática que desencadenó en la nueva designación. Asimismo, señaló que se vive un momento crítico sobre el cuestionamiento de la administración de los recursos técnicos y económicos de YPFB; por lo tanto, anticipó que se debe transparentar la gestión e informar sobre las actividades que se desarrollarán.

Botello tiene 21 años de experiencia en la industria petrolera, adquiridos en Schlumberger, firma en la que ocupó diferentes cargos. Es ingeniero industrial, titulado en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), en Tucumán, Argentina.

«Agradezco al Ministro y a la presidenta (Jeanine) Añez para aportar en YPFB. Estoy 100% para asumir los retos y aportar con mi experiencia de 21 años y seguramente hablar con el equipo técnico sobre lo que se está haciendo y lo que se tiene que hacer. Se dará 100% al cumplimiento de las normas y del procedimiento que se tiene que se seguir», manifestó, luego de su posesión.

El martes pasado se conoció que Soliz renunció al cargo por razones personales y familiares; no obstante el mismo día afirmó que la decisión no fue oficializada, por lo que decidió continuar en el cargo. Al respecto, Zamora dijo que no conocía nada sobre la dimisión.

Sin embargo, declaró que se había detectado algunas irregularidades en tres contratos: de alimentos, combustibles y de seguros, sobre los que pidió a la Fiscalía investigar el caso.

Por su parte, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, y el investigador de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, criticaron la duplicidad de funciones que hay desde el Ministerio de Hidrocarburos hacia YPFB, incluso dijeron que el Ministerio debería encargarse de aprobar normas para el sector y no utilizar recursos de la petrolera estatal para «hacer» campaña política.

