Líder de Guns N’Roses y secretario del Tesoro en feroz pelea en redes

AFP / Washington

Visiblemente molesto por la gestión de la pandemia en manos del gobierno de Donald Trump, el vocalista del grupo de rock Guns N’Roses, Axl Rose, lanzó un ataque furioso contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, que respondió el golpe.

Rose, vocalista de la famosa banda de rock que décadas atrás sorprendió con álbumes como Appetite for Destruction, se contactó con Mnuchin a través de Twitter.

«Es oficial!», escribió el músico el miércoles pasado. «Lo que sea que cualquiera haya pensado previamente de Steve Mnuchin es oficialmente un imbécil».

Mnuchin, que carga con una reputación de personalidad cuadrada como las gafas negras que lleva, sorprendentemente respondió al ataque.

¿Qué has hecho por el país últimamente?, le preguntó a la estrella de rock, reforzando su postura patriótica añadiendo un emoji de bandera a su publicación.

Pero el graduado de Yale y exempleado de Goldman Sachs no colocó la bandera de Estados Unidos sino la de Liberia. La versión utilizada se ve similar a la bandera estadounidense, pero con menos rayas y la diferencia más obvia: una estrella en lugar de 50.

Tras el error, Rose se lanzó sobre Mnuchin.

«No me enteré que buscáramos emular el modelo económico de Liberia», escribió antes de ridiculizar el aliento que dio Mnuchin a los estadounidenses para que tomaran vacaciones domésticas a pesar de la crisis de coronavirus.

Aunque no hay señales de amor entre Guns N’Roses y la Casa Blanca, una de sus canciones, Live and let die (Vive y deja morir) sonó en los altavoces a principios de esta semana, mientras el presidente Donald Trump recorría una fábrica de mascaras en Arizona.

Fuente:paginasiete.bo