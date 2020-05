“Los resultados son preocupantes”: Así Mesa evalúa la gestión del Gobierno frente al Covid

En una evaluación a más de un mes de la crisis por el coronavirus, el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, sostuvo que el Gobierno transitorio no ha administrado adecuadamente la gestión en la salud, puesto que existen problemas como la descoordinación con niveles subnacionales, además de la falta de testeo y de equipos para personal médico.

“Ya llevamos prácticamente 40 días de lucha contra el coronavirus y, más allá de la cuarentena y de los bonos para tratar de paliar los efectos de este detenimiento de la economía, lo que estamos viendo es un resultado preocupante”, dijo Mesa en entrevista con ERBOL.

Si bien el expresidente aclaró que la herencia dejada por los 14 años del MAS ha sido “muy mala”, señaló que existe un conjunto de problemas que el Gobierno transitorio no supo encarar adecuadamente.

Observó que “hay una completa falta de coordinación entre el gobierno nacional los departamentales y municipales” y que no se pudieron cubrir cosas básicas como los test en un número adecuado.

También lamentó la carencia de laboratorios, puesto que sólo tres funcionan para el Covid; la falta de trajes de bioseguridad en cantidad apropiada para el personal de salud; y la falta de respiradores.

Mesa aseveró que, en esta situación, no hay respuestas concretas de acción, que permitan pensar en avanzar hacia la cuarentena dinámica que pretende implementar el Gobierno.

“Da la impresión de que estos 40 días no han sido adecuadamente administrados por el Gobierno en el tema de la salud, no se ha preparado correctamente, no tenemos las condiciones para enfrentar una apertura progresiva en el ámbito de la salud, y eso es una crítica que tengo que hacer al Gobierno”, explicó.

Agregó que, por otra parte, también empieza a generarse la presión de los sectores económicos que no pueden aguantar una situación como esta.

Las acusaciones al Gobierno

Mesa también se refirió a las acusaciones que surgieron contra el Gobierno, debido a las presuntas irregularidades en YPFB y el uso de aviones de la FAB para personas particulares.

Dijo que no ayuda a la imagen del Gobierno que en sólo seis meses de gestión hayan surgido esas denuncias. Acotó que lo ocurrido en YPFB es “muy preocupante”, pero también el caso de los viajes en avión “no parece ser el camino adecuado para generar credibilidad”.

Ratificó su posición de que no debió salir una candidatura del Gobierno de transición, porque distorsiona el objetivo del mismo que era la administración electoral.

Aclaró que dependerá de Jeanine Añez si mantiene su candidatura y que él no pedirá que la retire, sin embargo, observó el uso masivo de la imagen de la mandataria en el contexto del Covid.

“Uno se pregunta si de pronto la aparición masiva y tan reiterada de la imagen de la presidenta con relación al coronavirus no tiene algo también de acción de campaña. No parece justo ni correcto que en un contexto como éste aparezca tan frecuentemente de manera tan evidente la imagen de la presidenta”, cuestionó.

No obstante, Mesa aclaró que, si bien el Gobierno de Añez tiene sus errores, no se puede comparar con lo ocurrido en el Gobierno del MAS que estuvo 14 años con precios internacionales a favor y ejerciendo un autoritarismo “descarnado”.

Diálogo

Mesa envió el lunes a Jeanine Añez una carta para que convoque a un diálogo nacional, para definir, entre otros temas, la lucha contra el coronavirus.

Detalló que en ese diálogo deberían participar también otras tiendas políticas como Creemos, Libre 21 y el MAS, además de sectores como los empresarios y organizaciones sociales.

Planteó tres temas claves para tratar:

-La lucha contra coronavirus que tiene que culminar con un compromiso de una inversión hasta el 10% del Producto Interno Bruto en salud, y lograr objetivos concretos como mejorar promedio de médicos, enfermeras, especialistas de terapia intensiva para llegar al promedio latinoamericano.

-En lo económico, establecer un acuerdo para definir políticas de aumentos salariales, empleo y desarrollar políticas de corto, mediano y largo plazo.

-El tema electoral, para que haya elecciones en el tiempo “más corto plazo posible, siempre y cuando primero hayamos garantizado que hemos derrotado la pandemia”.

Mesa rechazó la ley aprobada por el MAS que dispone la realización de las elecciones en 90 días y expresó su apoyo a la iniciativa del Órgano Electoral, de que los comicios se deben realizar en un rango hasta septiembre.

Sin embargo, el candidato de CC manifestó que las elecciones deben ser este 2020.