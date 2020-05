El coronavirus resurge en China y Corea del Sur

AFP / París

Mientras algunos países europeos recuperaron parcialmente la libertad de circulación este lunes con el levantamiento de numerosas restricciones, la reaparición de casos en Corea del Sur y China renueva los temores a una segunda ola.

Ese temor a una segunda ola se vio alimentado luego de que China informase de cinco nuevos casos de coronavirus en Wuhan, el foco de la pandemia de Covid-19, un día después de anunciar la primera infección en más de un mes en esta ciudad del centro del país.

Corea del Sur, donde también se había frenado la epidemia, registró 35 nuevos casos este lunes, el mayor número en más de un mes debido a la aparición de un foco en un barrio de salidas nocturnas de Seúl.

Desde su aparición en China en diciembre, la enfermedad ha causado más de 280.000 muertos y contagiado 4,2 millones en 195 países, según el último recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales.

Y el riesgo de una segunda ola, mencionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), preocupa a los gobiernos, sobre todo a medida que surgen signos preocupantes.

En Shanghái, el parque de atracciones Disneyland volvió a abrir este lunes pero con restricciones. «Hemos pasado dos meses encerradas, era un aburrimiento mortal», dijo a la AFP una visitante acompañada por una niña de cinco años.

En medio de una carrera contrarreloj en varios países para obtener una vacuna, Estados Unidos acusará públicamente a China de intentar piratear sus investigaciones en este sentido, según los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times.

En Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, rechazó las acusaciones, afirmando que su país se opone firmemente a los ciberataques.

El gobierno de Donald Trump acusa a China de haber tardado en alertar al mundo de la epidemia, que deja en Estados Unidos casi 80.000 muertos, el saldo mortal más alto del mundo en un solo país, y más de 1,3 millones de contaminados, incluso dos en la propia Casa Blanca.

