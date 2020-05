AFC objeta repartición del dinero

La Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), a través de su titular Víctor Vargas, puso reparos en la repartición de los desembolsos de la Conmebol a la División Aficionados, considerando que los afiliados no están conformes con el monto a ser entregado, que incluso puede sufrir descuentos.

El malestar es general en las asociaciones que en estos días convocarán a un Consejo Superior de la División Aficionados para hacer conocer su postura a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). En el mismo pedirán mayor colaboración económica.

“El monto está preestablecido, de acuerdo a la solicitud que hizo la Conmebol y la FBF dio a conocer los requerimientos, pero sin hacer la consulta a las asociaciones. Nosotros manejábamos otro monto mayor, pero ese dinero no se puede cambiar al ser una imposición desde Conmebol. Es un monto que debe ser revisado y consultado”, explicó Vargas.

Del monto desembolsado por Conmebol, con fondos del programa Evolución, la FBF recibió 1.109.871 dólares, de los cuales 700.000 van para los clubes de la División Profesional (50.000 a cada uno de los 14 clubes) y 140.000 para las nueve asociaciones (15.555 para cada una).

Mientras, los 500.000 dólares de la ayuda del programa Forward de FIFA serán para los clubes profesionales (cerca a $us 40.000 para cada uno).

Además, la FBF indicó que hay una serie de requisitos que los beneficiarios deben presentar, como el descargo de facturas para evitar descuentos por ley.

“La División Aficionados se va a reunir, pero por ahora sólo queda aceptar ese monto establecido para distribuirlo. Sabemos que estos montos vendrán con algunos ítems para cancelar y que deben hacerse descargos correspondientes con contratos y facturas. Esto, en lugar de traernos una solución, nos está trayendo más problemas para las asociaciones”, apuntó Vargas.

Tras el anuncio del pasado viernes, Vargas y otros presidentes hicieron conocer su descontento, porque además de que el monto no es mucho, una parte puede irse a organizar la Copa Simón Bolívar 2020 y a otros gastos.

Según el directivo de la AFC, la situación, pese a la ayuda internacional, sigue siendo un dolor de cabeza, ya que en las asociaciones se deben hacer descargos para justificar los gastos, mientras que los clubes de la Primera División no tendrán este tipo de tropiezos por sus planillas de sueldos que son, notoriamente, más elevados que en los senos departamentales del balompié.

“El reclamo del monto ya no se lo puede hacer, porque de manera dictatorial hicieron la distribución para los clubes y asociaciones. Tomaron un criterio que me lo han manifestado, porque como habrán torneos en las asociaciones entonces ‘no necesitarán’ un monto mayor de colaboración. Pero ese no es el criterio, ya que debería ser manera ecuánime porque al final esos dineros son del programa Evolución que van a las asociaciones”, concluyó.

ARAMAYO: “DISCRIMINAN AL FÚTBOL AFICIONADO”

GABRIEL CAERO RODRÍGUEZ

“El tema es que cuando se hace la distribución de dineros, sea en esta época de emergencia o una época habitual cuando hay Copa América, lamentablemente hay una discriminación contra el fútbol aficionado. Recibí llamadas de dirigentes de asociaciones que hacen un reclamo que considero justo porque en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), antes y ahora, lo que se prioriza es el gasto y no la inversión”, explicó Rolando Aramayo, director de la División Aficionados al programa Deporte Total. Esta situación surge a partir de que la repartición de los dineros de Conmebol no llega a ser equitativa, generando así un descontento en las asociaciones departamentales.

De acuerdo a lo establecido, los clubes de la División Profesional recibirán 50.000 dólares, cada uno, del programa Evolución de Conmebol; mientras las asociaciones percibirán alrededor de 15.000 dólares.

No obstante, la queja del fútbol asociado radica en que los montos del mencionado programa de Conmebol son destinados a infraestructura y otros para el balompié no profesional; por lo tanto, al ser un dinero para esta división, las asociaciones sienten una injusta repartición del dinero.

“Propongo la equidad, que no es igualdad. Sabemos que por la emergencia, los clubes tienen una mayor demanda, pero también las asociaciones tienen responsabilidades”, agregó Aramayo. Con este panorama, es probable que entre hoy y mañana se convoque a la reunión de Consejo Superior de la División Aficionados para tratar este tema y analizar por qué no les llegará parte del programa Forward de FIFA.

Fuente:laprensa.com.bo