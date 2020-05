Pobladores de K'ara K'ara rompen cuarentena; la Policía intenta desbloquear

Al menos un centenar de pobladores de la zona K’ara K’ara, al sur de la ciudad, rompió este lunes por la mañana la cuarentena por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia Covid-19 y se resiste a levantar el bloqueo en la av. Petrolera. Un fuerte contingente de policías y militares se trasladó a la zona.

El sector se moviliza desde anoche con el denominado “petardazo” y exige volver a trabajar. La protesta se trasladó de la entrada al botadero de K’ara K’ara hasta la avenida Petrolera, que conecta a la ciudad con el valle alto.

Además, los manifestantes de la zona sur impidieron el ingreso de los carros basureros, por lo que EMSA suspendió el recojo de basura en varios sectores de la ciudad.

Cerca del mediodía los manifestantes cerraron la carretera hacia el valle alto y hasta la zona llegaron las fuerzas del orden para levantar la medida. Sin embargo, los manifestantes argumentan que “ya no tienen qué comer”, que ya no recibirán bonos del Gobierno y que los descuentos en los pagos de servicios básicos como agua y energía eléctrica no se cumplen. (Noticia en desarrollo)

Fuente:lostiempos.com