Altifibers garantiza el pago de indemnización a sus casi 200 trabajadores

Página Siete Digital / La Paz

La empresa productora de bienes de lana de alpaca y llama Altifibers confirmó este miércoles que los casi 200 trabajadores que quedarán sin empleo por el cierre de operaciones de la empresa, recibirán los beneficios y la remuneración correspondiente.

«Estamos en el proceso de indemnizar con todos los beneficios sociales que corresponden. En el análisis que hicimos vimos que si estirábamos más las operaciones, debido a los distintos costes que involucran, no íbamos a tener la capacidad de hacerlo”, afirmó el gerente general de Altifibers, Alfredo Ascarrunz, en entrevista con Página Siete. “Por eso decidimos hacerlo el día lunes, para contar con los fondos necesarios para que los trabajadores puedan contar con un respaldo suficiente», explicó.

Este martes, Altifibers anunció la suspensión indefinida de operaciones y con ello el despido de 196 empleados. El dirigente de los trabajadores Ángel Mamani, denunció que la textilera les adeuda los sueldos de marzo y abril y piden a los dueños que reconsideren la situación y cumplan con las normas del Gobierno, que prohíben el despido laboral durante la pandemia de coronavirus.

«Es una decisión que ha tomado mucho tiempo y muchos análisis. Tanto socios, como ejecutivos y empleados involucrados en el proceso de decisión la hemos tenido que tomar con mucha pena y tristeza», sostuvo Ascarrunz. «La empresa ha pasado por muchas crisis, sin embargo, esta que nos está tocando enfrentar realmente ha sido muy fuerte para nosotros».

El gerente detalló que el problema no es tanto la cuarentena local, instaurada a causa de la pandemia del Covid-19, sino el cese de demanda desde el mercado internacional.

«Los principales mercados de nuestros productos se encuentran en China y en Italia. Son países que han detenido la demanda. Y lo más preocupante es que no se ve que se reactive en los próximos meses», apuntó Ascarrunz. «Ante esa difícil situación y en vista de que la empresa ha dejado de percibir ingresos, se ha tomado la decisión de cerrar operaciones debido a ‘fuerza mayor’ porque no tenemos mercado, no tenemos negocio».

La exportadora fue evolucionando a lo largo de los años. En principio se dedicó a la compra de lana de oveja y fibra de alpaca y llama para obtener una bovinas denominadas tops. Luego ya se introdujo en la producción de hilos y prendas tejidas. Este 2020, Altifibers cumplía 30 años en la industria textil nacional.

