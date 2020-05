Riascos, refuerzo del Always: "Tomé una mala decisión al venir a Bolivia; son irresponsables"

Paola Calle / La Paz

Vive desde hace casi dos meses en un hotel. El colombiano Duvier Riascos, refuerzo de Always Ready, está arrepentido: “Tomé una mala decisión al venir a Bolivia, lo hice en un mal momento”. El delantero de 33 años dice que la dirigencia del balompié nacional es «irresponsable». Explicó que vive una situación preocupante y no ve la hora de volver a su país.

Riascos llegó el 19 de marzo a La Paz, es el décimosexto refuerzo de los millonarios. Contó que aún no habló con los dirigentes, que hasta e momento no se reportaron para pagar el hotel, además criticó que sólo en una ocasión el director técnico Eduardo Villegas se comunicó con él.

“Llegué a Bolivia y al día siguiente cerraron fronteras, desde ese día estoy en un hotel, no he tenido casi contacto con los directivos del equipo y con el entrenador hablé un día cinco a diez minutos. La situación con el equipo no lo sé, hay incumplimientos, son irresponsables porque no cumplen lo que se había pactado.”, afirmó Riascos a portal Golombianos.

El jugador contó que la situación es preocupante y estresante, que junto a sus compatriotas Harold Reina de The Strongest y Luis Carlos Arias de Nacional Potosí buscan retornar a su país. Riascos explicó que los jugadores ya tomaron contacto con la cancillería de Colombia, pero no tienen una fecha exacta para salir del país porque no hay vuelos. “Estoy buscando la manera de volver a Colombia donde está mi familia”, expresó.

Expresó su deseo de retornar al fútbol colombiano, al América, donde le gustaría cerrar su carrera. “Espero solucionar este tema rápido y poder estar con mi familia. Ya después de eso quisiera jugar en Colombia, me gustaría en el América para cerrar ese capítulo de mi carrera aportando de la mejor manera”, finalizó Riascos.

Fuente:paginasiete.bo