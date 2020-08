Hong Kong reanudará clases presenciales en escuelas a fines de septiembre

Hong Kong (Reuters). Hong Kong reanudará las clases presenciales en las escuelas a partir del 23 de septiembre, ya que las autoridades del núcleo financiero asiático apuntan a eliminar las estrictas restricciones al coronavirus, que mantuvieron a unos 900.000 estudiantes trabajando en casa durante más de cuatro meses.

El secretario de Educación de la ciudad, Kevin Yeung, dijo que el regreso sería escalonado y los grados 1, 5 y 6 se reanudarían para las escuelas secundarias, escuelas primarias y jardines de infancia superiores el 23 de septiembre, mientras que los otros grados abrirían el 29 de septiembre.

El gobierno de la ciudad había dicho a principios de agosto que las clases presenciales se suspenderían indefinidamente, mientras la región administrativa especial china luchaba por controlar una tercera ola del coronavirus.

La reversión en la política se produce cuando los nuevos casos diarios cayeron sustancialmente a números entre uno y dos dígitos, bajo los tres dígitos de unas semanas antes. El gobierno chino también está ofreciendo pruebas masivas de coronavirus para todos los residentes de Hong Kong a partir de esta semana.

Las escuelas en la antigua colonia británica han estado cerradas, en su mayoría desde enero, y muchas han pasado al aprendizaje en línea. El cambio a las clases por internet ha frustrado a profesores, padres y estudiantes y ha exacerbado la brecha de aprendizaje entre los que cuentan con una conexión y los que no la tienen.

Más de dos tercios de los padres, independientemente de sus ingresos, creen que sus hijos tienen dificultades para aprender en casa, según una encuesta realizada en febrero por la Universidad de Educación de Hong Kong.

Una encuesta realizada por The Society for Community Organization (SoCO) a casi 600 estudiantes de bajos ingresos muestra que más del 70% no tenía computadoras y el 28% no tenía banda ancha en casa.

(Reporte de Yanni Chow; escrita por Farah Master. Editado en español por Benjamín Mejías Valencia)