De la frase de Chumacero, el hurto en el hotel y una burbuja que no se rompió

Página Siete / La Paz

La previa del partido amistoso entre Chile y Bolivia (21:00) dejó al menos tres hechos curiosos. Una frase de Alejandro Chumacero, el hurto a siete jugadores de la Selección boliviana y el supuesto incumplimiento de la Verde a la burbuja sanitaria en tierra chilena encendieron el tradicional duelo.

El martes, el diario La Tercera de Chile publicó una extensa entrevista al boliviano Chumacero. Según el texto, el volante paceño supuestamente respondió: “No pensé en volver a Bolivia. Hubo propuestas, pero no me interesa”, a la pregunta del periodista: “¿No pensó en volver a Bolivia?”.

Ayer, Chumacero aclaró que “nunca” pronunció la frase “no me interesa” y el periódico chileno corrigió la publicación y cambió la respuesta a la misma interrogante: “No pensé en volver a Bolivia. Hubo propuestas, pero no tengo pensando en volver a mi país por ahora porque quiero seguir trabajando afuera. También pasaron muchas cosas las que me hicieron pensar mi decisión, somos pocos bolivianos los que jugamos y peleamos por estar afuera”.

Hurto en el hotel

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó que siete jugadores de la Verde sufrieron el hurto de dinero en el hotel de concentración, mientras se entrenaban en el Complejo Deportivo de Quilín.

“Fueron siete”, se informó, ante la alerta que los futbolistas del combinado nacional lanzaron a los medios de comunicación. Se aclaró que la policía chilena y las autoridades correspondientes iniciaron la investigación.

La burbuja sanitaria

Ayer por la tarde, una foto apareció en los medios chilenos. En la imagen se ve al ayudante de campo de la Verde, Pedro Depablos, en un centro comercial, por lo que supuestamente habría roto la burbuja sanitaria impuesta por las autoridades locales.

“Esa foto la tomaron cuando esperábamos en las afueras del hotel, al lado de un centro comercial, mientras se hacían las pruebas PCR y nos alistábamos para ingresar al hotel; es totalmente falso lo que se está diciendo”, explicó una fuente de la Selección boliviana contactada por RDC, una multimedia de deportes de Santa Cruz.

Fuente:paginasiete.bo