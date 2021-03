Bolivia no hace estudios de nuevas cepas por falta de reactivos especiales y peritos

Verónica Zapana S. / La Paz

Desde hace unas semanas se conoció que nuevas cepas de coronavirus circulan en el mundo y Bolivia no es la excepción. Pero, el país no puede conocer qué variantes circulan porque aunque existen los equipos para realizar este tipo de estudios, no hay reactivos, ni peritos para desarrollar este tipo de diagnósticos.

“Para hacer esos estudios (y determinar la cepa de Covid) se necesitan equipos que se llaman secuenciadores y estos aparatos no están muy disponibles en nuestro medio, además, tienen un costo excesivamente alto”, dijo a Página Siete el exdirector del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud Cristian Trigoso. Aunque no precisó el costo de las máquinas.

Trigoso aclaró que Bolivia cuenta con esos aparatos. “Se conoce que en el país hay tres de estos equipos. Uno de ellos está en La Paz, en el Inlasa”, sostuvo.

Según el exdirector de Inlasa, ese aparato ya comenzó a operar desde hace unos meses, pero no para identificar las cepas del Covid-19, sino del Virus del Papiloma Humano (VPH), porque es uno de los virus que afecta más a las mujeres en el país. Según informes oficiales, de cuatro a cinco mujeres mueren cada día por esta patología.

Trigoso indicó que “el sistema informático de alta complejidad de ese aparato está dirigido hacia la identificación de cepas de ese virus”.

Para que el equipo identifique las cepas de la Covid-19 se requiere de tarjetas informáticas, “reactivos” que no existen en el país y que ninguna importadora cuenta con esos insumos.

Razón por la que se debe buscar en el exterior y contratar el servicio. “El proceso de adquisición es muy complejo”, detalló.

Por eso, el especialista destacó que actualmente la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, y la directora del Inlasa, Evelín Fortún, agilizan la adquisición de ese sistema de secuenciación.

“Esperemos que en un tiempo más se realicen esos exámenes que a la fecha también se han vuelto en una preocupación del Ministerio de Salud”, aseguró.

Desde hace unos meses, diferentes expertos indicaron que lamentablemente en Bolivia no se puede realizar la genotipificación del coronavirus porque no se cuenta con la tecnología disponible.

Pero, no solamente se requiere del aparato, sino también de una infraestructura especial. “En el Inlasa se cuenta con el espacio para ese aparato”, dijo.

El especialista explicó que no se conoce si los otros secuenciadores que están en el país están parados o también están realizando la misma secuenciación del VPH.

Además, Trigoso aseguró que también se requiere de personal especializado. “En el Inlasa contamos con biólogos moleculares y bioquímicos con esa formación, pero ellos necesitan de una capacitación para hacer el análisis de las muestras”, dijo.

Trigoso -que en la actualidad ocupa el cargo de la jefatura del área de bacteriología en el Inlasa- dijo que se espera que hasta el segundo semestre de este año se pueda contar con los reactivos y la capacitación al personal para realizar estos análisis. “No estamos lejos de que en Bolivia se cuente con esa especialización”.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, aseguró que las muestras que se tomaron en los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz se enviaron al exterior. Así se podrá identificar si una nueva cepa circula en el país y si ésta ya es la P.1 o amazónica, que actualmente causa estragos en Brasil.

Se conoce que las muestras se enviaron al CDC de Atlanta de Estados Unidos, a un laboratorio de Brasil y también a otro de Argentina.

El infectólogo Juan Saavedra dijo hace unos días que es importante que Bolivia cuente con esa tecnología para identificar las cepas circulantes en el territorio nacional, pero lastimosamente “el país es tercermundista” y no se cuenta con esos estudios.

A nivel sudamericano se conoce que Argentina, Brasil y Chile cuentan con esos equipos de alta tecnología.

