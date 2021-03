La Verde continúa sin identidad

Marco Mejía / La Paz

Bolivia cayó anoche por 2-1 frente a la selección de Chile en un partido amistoso que se disputó en Rancagua. El equipo que dirige César Farías no tiene identidad, el técnico pronosticó una mejoría en relación al año pasado, pero las cosas continúan de la misma forma como concluyó las cuatro fechas pasadas de las eliminatorias.

Nuevamente los experimentos del técnico de la Verde le pasaron factura al equipo. La Selección jugó desde el primer minuto con tres hombres en el fondo: Gabriel Valverde como líbero, Ronnny Montero por derecha y José Sagredo por izquierda. Fue notoria la incomodidad que tuvieron estos jugadores.

Los problemas no acabaron ahí, ya que Diego Bejarano y Roberto Fernández nunca fueron solución por los extremos. En el medio campo Leonel Justiniano quedó solo para la contención y los chilenos ocuparon todo ese sector, donde mantuvieron la posesión del balón durante toda la etapa.

Erwin Saavedra, al igual que en Bolívar, estuvo flojo en esta etapa, entonces lo único que le quedó al equipo nacional fue las ganas de Juan Carlos Arce y Marcelo Martins.

El primer tanto de la noche llegó en una desconcentración de la defensa que rechazó mal un centro al área chica, la pelota pegó en Justiniano y del rebote Luis Jiménez recogió el balón para derrotar a Carlos Lampe, sobre los 11 minutos.

Bolivia reaccionó con un tiro de esquina servido por Arce, el goleador Martins cabeceó y tuvo como cómplice la floja reacción del portero Claudio Bravo para el empate transitorio en 18 minutos.

Mientras que los jugadores bolivianos seguían celebrando, Jean Meneses dejó mal parado a Valverde y con otro remate puso el 2-1 favorable a los trasandinos, en el minuto 20 de la primera parte.

En el segundo tiempo, Chile jugó a media máquina, sin embargo, siempre estuvo más cerca de marcar el tercer tanto, que Bolivia de intentar el empate.

Farías ordenó en esta etapa el ingreso de Rodrigo Ramallo, Ramiro Vaca, Alejandro Chumacero y Diego Wayar, pero poco o nada pudieron hacer para poder acercarse con peligro al arco defendido por Claudio Bravo.

A la Verde le falta coordinación, mucho trabajo, lo malo es que no tiene tiempo y con este panorama lo que se viene en eliminatorias es muy complicado. No existen armas para marcar diferencia y una clara muestra es que en el complemento no hubo un solo ataque.

