Bale insinúa que podría abandonar la selección galesa tras Catar-2022

AFP / Londres, Inglaterra

Gareth Bale admitió este lunes que su carrera internacional está llegando a su fin y que la fase de clasificación para Catar-2022 podría ser su última campaña con Gales.

La selección británica recibirá el martes en Cardiff a la República Checa y buscará sus primeros puntos en el Grupo E, después de una derrota frente a Bélgica en el primer partido.

Gales participará en la Eurocopa-2020 aplazada al próximo verano (boreal), pero el delantero cedido por el Real Madrid al Tottenham tendrá ya 33 años cuando se dispute la fase final del Mundial-2022 en Catar.

«Realmente no he pensado demasiado más allá de esta fase clasificatoria», declaró Bales este lunes. «Obviamente, no hay que esconder que estoy envejeciendo y que posiblemente sea mi última campaña», admitió.

«Si es así no cambiará mi manera de pensar. Daré el 100% como siempre».

Bale recordó: «Tenemos aún un gran campeonato que jugar el próximo verano y después continuaremos con la fase clasificatoria» para el Mundial.

«Estoy concentrado en el presente y en lo que está pasando ahora. Lo que tenga que ocurrir en el futuro, ocurrirá», añadió.

Bale comenzó como suplente en el Tottenham y sin apenas participación tras llegar cedido por una temporada por el Real Madrid «con un pequeño problema en la rodilla».

Pero en los últimos dos meses ha anotado seis goles en otros tantos partidos y asegura que tiene «la forma y la velocidad» para poner en problemas a los defensas de la República Checa, que comenzó su campaña de clasificación mundialista con una victoria frente a Estonia y un empate con Bélgica.

«La confianza es la cosa más importante en el fútbol. Ya seas el mejor jugador o el peor, la confianza para un futbolista, y especialmente para mí, es lo más importante», reveló.

«Jugando en el último tercio (de la cancha, la zona ofensiva) tienes que tomar riesgos, te tienes que sentir bien y ser capaz de superar al defensa, de chutar y de marcar goles», explicó.

Para el partido contra la República Checa, los galeses no podrán contar con tres de sus jugadores (Rabbi Matondo, Hal Robson-Kanu y Tyler Roberts), que fueron enviados por la Federación Galesa a sus clubes de origen tras romper el protocolo anticovid.

