Gobierno pide sanciones por vuelos irregulares en Chimoré

Erika Segales / La Paz

El Ministerio de Obras Públicas anunció sanciones por los vuelos irregulares en el aeropuerto de Chimoré, que llegaron a 36 en un solo día. La bancada de Creemos y Comunidad Ciudadana en senadores se unen para pedir en conjunto un informe oral con carácter de urgencia al ministro del área, Edgar Montaño.

El Ministerio de Obras Públicas, en un comunicado difundido anoche, anunció una investigación y sanciones por las 36 operaciones irregulares de aterrizajes y despegue en un día en el aeropuerto de Chimoré, en el trópico de Cochabamba.

“Al haberse realizado operaciones en un aeropuerto que no contaba con todos los aspectos técnicos saneados, se puso en peligro la seguridad de los pilotos y de las personas que viajaron con ellos, incurriendo el director general ejecutivo de Aasana en incumplimiento de deberes e infringiendo lo establecido en la Ley 2902 de Aeronáutica Civil, en su artículo 191, al poner en los riesgos las operaciones en el referido aeropuerto. Estamos hablando de delitos que deben ser investigados y sancionados por el Ministerio Público”, dice el documento.

Por el caso, las bancadas opositoras pedirán un informe. “Estamos coordinando con Comunidad Ciudadana, vamos a hacer una gestión conjunta respecto a este tema, vamos a hacer un pedido de informe oral con carácter de urgencia (al Ministro de Obras Públicas) para comenzar, acompañaremos esto con una carta al Ministro de Obras Públicas para que acelere esta situación de su concurrencia al Senado, para que nos dé una información fehaciente”, informó a Página Siete Centa Rek, jefa de la bancada de Creemos en la Cámara Alta.

Ayer, el matutino El Deber publicó la denuncia de representantes del Sindicato de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) de que el 10 de marzo el aeropuerto de Chimoré realizó 36 operaciones de aterrizajes y despegue de aeronaves.

“Néstor Villarroel, secretario de conflictos y del comité de huelga de Aasana, denunció que el pasado 10 de marzo, ‘de la noche a la mañana’, el director general de esa entidad, Ruddy Balderrama, abrió el aeropuerto de Chimoré, sin informar ni al Ministro de Obras Públicas, ni al viceministro de Transportes, ‘ni a nuestra directora regional’”, se lee en la publicación.

El medio reveló que no había autorización de la DGAC, que no existía el personal, ni el equipamiento de seguridad necesario para las operaciones.

“Cuatro trabajadores de Aasana estaban en el lugar. El controlador de la torre hacía tres funciones en una; otro operador que se encarga de la seguridad del aeropuerto y controla los planes de vuelo, ‘y dos bomberos que no pudieron hacer nada porque el vehículo para apagar incendios está fuera de servicio hace tiempo’”, indica la nota.

Añade que el 11 de marzo el Ministro de Obras Públicas solicitó al director de Aasana, Ruddy Balderrama, información detallada sobre los aterrizajes en la pista del aeropuerto en Chimoré.

La senadora Rek enfatizó que es necesario que se dé una explicación a la ciudadanía porque en su opinión no hay ninguna circunstancia que amerite ese tráfico aéreo tan intenso en un día.

“El Chapare no puede ser tierra de nadie, no puede ser una republiqueta aparte, no podemos tener este territorio como un territorio sobre el que no tienen intervención ni las mismas autoridades del Gobierno”, dijo e indicó que en caso de que las respuestas del ministro Montaño no sean satisfactorias en el informe oral, se procederá a pedir su interpelación en la Asamblea.

Por su parte el diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca anunció que desde la Cámara Baja se solicitará una petición de informe escrito.

“Es un tema que debe ser investigado, desde nuestra bancada de senadores se está preparando una petición de informe oral, también vamos a hacer una petición de informe escrito desde la bancada en Cámara de Diputados. Estamos consternados con esta noticia alarmante. Es evidentemente, algo extremadamente irregular”, señaló.



El aeropuerto

Inauguración El aeropuerto de Chimoré fue inaugurado el 17 de octubre de 2015 por el entonces presidente Evo Morales. La obra tuvo una inversión de más de 30 millones de dólares.

El aeropuerto de Chimoré fue inaugurado el 17 de octubre de 2015 por el entonces presidente Evo Morales. La obra tuvo una inversión de más de 30 millones de dólares. Instalaciones La terminal aérea cuenta con una pista de cuatro kilómetros de largo por 60 metros de ancho para recibir aviones de pasajeros y carga de grandes dimensiones, como el Boeing 874 y el C10.

La terminal aérea cuenta con una pista de cuatro kilómetros de largo por 60 metros de ancho para recibir aviones de pasajeros y carga de grandes dimensiones, como el Boeing 874 y el C10. Tráfico De acuerdo con reportes oficiales del Ministerio de Obras Públicas en 2020, del aeropuerto de Chimoré apenas salían 0,5 pasajeros por semana, es decir, cada 14 días un pasajero tomaba un vuelo desde esa terminal aérea y se informó que los gastos operativos llegaban a los 265 mil bolivianos.

Fuente:paginasiete.bo