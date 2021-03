La Tri y la Verde, en su amistoso nueve y el lance 34 de la historia

Página Siete / La Paz

Sin Alejandro Chumacero ni Luis Haquín, la Selección boliviana de fútbol disputará hoy su segundo partido amistoso del año. Visitará a su similar de Ecuador, desde las 16:30, en el estadio Banco Guayaquil, de propiedad del Independiente del Valle.

Será el noveno enfrentamiento entre ecuatorianos y bolivianos, en duelos de preparación. Mientras que hoy se jugará el partido 34 en la historia. En los 33 anteriores Bolivia sumó seis victorias; Ecuador, 15, y hubo 12 empates. La Verde convirtió 36 goles y la Tri anotó 60, según Víctor Quispe Perca, periodista y especialista en datos estadísticos de fútbol.

En suelo ecuatoriano se disputaron 12 encuentros. La Selección boliviana nunca ganó. El combinado local venció en nueve ocasiones y hubo tres igualdades. Los visitantes convirtieron seis tantos y los anfitriones celebraron 22 veces.

El partido de hoy

El volante Chumacero, del Unión Española, y defensa Luis Haquín, del Deportes Melipilla, no estarán en el lance de hoy debido a que sus clubes pidieron que permanezcan en Chile para evitar una cuarentena a la que tendrían que someterse si salen de ese país.

En un comunicado, la FBF explicó que se accedió a la solicitud de los clubes chilenos debido a “las exigencias de las autoridades sanitarias”, ya que si los futbolistas dejan el país, a su retorno tendrían que permanecer en cuarentena total durante unos diez días, “cuestión que perjudicaría la continuidad y el ritmo de ambos jugadores para disputar sus encuentros de la liga local” de Chile.

Por el lado de Ecuador, el director técnico Gustavo Alfaro adelantó que estos partidos amistosos le servirán para hacer debutar a varios en el combinado, “preparando para todo lo que viene”, dijo en conferencia virtual.

Minuto 90

Ramiro Sánchez Panamericano Deportivo

Estadio de Villa Ingenio, hágase la luz

Por segundo año consecutivo, Always participará en un torneo internacional y, nuevamente, tendrá que hacerlo en un escenario en el que no ejerce su habitual localía.

El compromiso de varias autoridades de gobierno para coadyuvar con la instalación de luminarias en el estadio Municipal de El Alto quedó en el simple ofrecimiento, ya que la Unidad de Proyectos Especiales -dependiente del Ministerio de la Presidencia y encargada del financiamiento de la obra-, no aceleró el proceso de contratación y, de hecho, el futuro de estos trabajos es incierto.

Sin iluminación artificial, la Conmebol no autorizará que se disputen encuentros de Copa Libertadores en Villa Ingenio. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto también levantó falsas expectativas, anunciando pomposamente la refacción de los accesos al estadio, más posibilidades para la llegada del transporte público a esa zona, o bien, trabajos internos dentro del propio escenario. Muchos de estos ofrecimientos que hasta la fecha no se concretaron se dieron incluso en 2018, días después del ascenso de Always Ready a primera división.

Tristemente, este es otro caso de como actores externos –principalmente vinculados con la política-, obtienen un beneficio coyuntural con estas ofertas, sin asegurarse de la factibilidad de estas propuestas, más aún en un sistema como el boliviano, que es excesivamente burocrático cuando se trata de desembolsos en beneficio del deporte. Lo que más se lamenta es que se deja pasar una oportunidad inmejorable para posicionar el nombre de la ciudad de El Alto, en una vitrina de gran alcance internacional como es la Libertadores, además, la desventaja deportiva que esto conlleva para el campeón nacional, que no aprovechará las virtudes de jugar en un terreno de césped sintético, al que ya está habituado.

