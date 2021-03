Los últimos 10 héroes del título de 1963

Marco Mejía / La Paz

Hace 58 años, Bolivia estaba de fiesta. La Selección nacional había ganado a la Argentina por 3-2 en un partido inolvidable en el estadio Hernando Siles y estaba a un paso de conseguir el título del Sudamericano, algo que ocurrió tres días después con Brasil, en Cochabamba.

Los 22 jugadores de la Verde fueron considerados como héroes, casi seis décadas después, sólo diez están con vida, menos de la mitad de los campeones sudamericanos.

¿Quiénes están vivos? La lista la encabeza el capitán de 1963 Wilfredo Camacho, Édgar Quinteros, Ramiro Blacut, Arturo López, Isaac Álvarez, Alberto Tórrez, Osvaldo Villarroel, Fortunato Castillo, Renán López y Hugo Palenque

Los años no han pasado en vano para varios de los jugadores. Durante la pandemia la mayoría está en su domicilio y con varias medidas de seguridad para evitar el contagio.

“Tenemos que cuidarnos, este virus nos puede atacar”, confesó Palenque.

Desde su domicilio en Villa Copacabana atiende el teléfono con toda gentileza y cuando se le consulta por su salud, responde que “estoy bien, pero postrado en cama. La mayoría de los compañeros hemos pasado los 80 años y es ahora cuando se nota los golpes que sufrimos cuando jugábamos. Personalmente yo tuve fractura de las dos piernas y del cráneo. Cuando fuimos a jugar a Huanuni se me ocurrió hacer una chilena y caí de cabeza en el piso que era de tierra y tuvieron que trasladarme de urgencia a La Paz. Hoy se notan esas secuelas”, confesó Palenque, quien cumplirá 84 años.

Édgar Quinteros es vecino de Palenque en la sede de Gobierno. El exjugador de Litoral, Bolívar y 31 de Octubre comentó de entrada que “felizmente no tuve ningún problema con la Covid, al que no le fue igual fue a Eulogio (Vargas), el año pasado se contagio y se nos fue. Vivía por Villa Fátima y no pudo superar la enfermedad”.

Transcurridos casi 58 años de la epopeya que consiguió la Selección boliviana, Quinteros no se olvidó que a la conclusión de la final frente a Brasil “la gente invadió la cancha, nos desvistieron, prácticamente salimos pelados de la cancha. Nos quitaron medias, camisetas, todo lo que pudieron. El técnico Danilo Alvin tuvo que escapar para que no le quiten su buzo. No importaba nada, la gente era feliz y eso nos reconfortó”.

Los que se fueron

2020 fue el año más duro para los exseleccionados, ya que cuatro perdieron la vida: Eulogio Vargas, Abdul Aramayo, Carlos Cárdenas y Jesús Herbas. Antes ya habían partido Víctor Agustín Ugarte, Roberto Cainzo, Ausberto García, Max Ramírez Eduardo Espinoza, Antonio Aguirre, Mario Zabalaga y Máximo Alcócer. ¿Dónde viven? De los que están con vida, el más delicado es Renán López que está en Cochabamba con un problema de alzheimer. En La Paz están Wilfredo Camacho, Ramiro Blacut, Isaac Álvarez y Édgar Quinteros. Arturo López se fue a Cochabamba después de sufrir una embolia, y ahí también vive Osvaldo Villarroel. Alberto Tórrez radica en Tarija y Fortunato Castillo se encuentra en Santa Cruz.

WILFREDO CAMACHO



Nació en Cochabamba el 21 de junio de 1935. Fue el capitán del seleccionado en los seis partidos que se jugaron en 1963.

ALBERTO TÓRREZ



Nació en Santa Cruz el 21 de diciembre de 1939. Jugó un solo partido en el torneo de 1963; actualmente vive en Tarija.

ISAAC ÁLVAREZ



Nació en Cochabamba el 6 de julio de 1933. Fue el segundo arquero de la Selección boliviana y no jugó ningún encuentro.

RAMIRO BLACUT



Nació en La Paz el 3 de enero de 1944. Fue titular en cuatro partidos y considerado una de las figuras del campeonato.

ARTURO LÓPEZ



Nació en Santa Cruz el 20 de mayo de 1935. Estuvo en los seis partidos del seleccionado. Su valla cayó en 13 ocasiones.

ÉDGAR QUINTEROS



Nació en Oruro el 19 de julio de 1940. El futbolista estuvo presente sólo en un partido del certamen.

HUGO PALENQUE



Nació en Oruro el 1 de diciembre de 1937. Participó sólo en el partido que la Verde ganó por 2-1 a Colombia.

RENÁN LÓPEZ



Nació en Cochabamba el 31 de octubre de 1939. El exjugador de Wilster estuvo presente en cuatro juegos.

OSVALDO VILLARROEL



Nació en Cochabamba el 27 de febrero de 1944. Fue el jugador más joven del seleccionado.

FORTUNATO CASTILLO



Nació en Tarija el 16 de marzo de 1940. Ingresó en todos los encuentros que disputó Bolivia.

