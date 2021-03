$us 5 millones para San José: Fontana dice que grupo empresarial quiere hacerse cargo del club

Página Siete / La Paz

El agente de futbolistas Silvio Fontana confirmó que el próximo lunes presentará su plancha para las elecciones del club San José, cuyos comicios fueron fijados para el 9 de mayo. El boliviano explicó que tiene un el proyecto de 12 años, con una inversión de 5 millones de dólares.

«El lunes conoceré si fuimos aceptados (por el comité electoral), el proyecto es largo, primero de cuatro años para trabajar desde abajo en un inicio. San José es un plantel grande y no se merece estar abajo. Nuestra plancha se llama Gestión Santa», dijo en conferencia de prensa vía virtual.

El agente detalló que llegará con un colchón económico que le permita cancelar deudas a los jugadores y así con el tiempo conseguir que la FIFA levante la sanción que persiste en San José. «Pero esto no será de la noche a la mañana; dejo claro que no vengo a meterme en un club del que no se su realidad, estoy asesorado por uno de los mejores abogados deportivos y laboralista, lo primero que hay que hacer es comenzar a trabajar y pensar en el equipo, en la sede, en las divisiones menores, la inversión es alta», explicó el empresario de jugadores.

Subrayó que para que el grupo empresarial que se haga cargo del club también necesita garantías ya que «no vaya a ser que subsanemos todo lo que está pasando en San José con un gran esfuerzo económico y después venga un paracaidistas que quieran hacerse cargo del club cuando todo esté solucionado, es por eso que también tengo condicionantes».

Ante la consulta de cuánto era el colchón económico con el que cuenta respondió que es de 5 millones de dólares, que en un inicio será desembolsado a la brevedad posible «para comenzar a sacar adelante al club, debo respaldarme, seamos realistas nadie vendrá a invertir sin haber una garantía. También quiero dejar claro que asumirá la presidencia del club -si somos electos- una persona de mi confianza, pero estaré llegando a Oruro con frecuencia».

En los pasados días la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), mediante la Comisión Electoral presidida por Limbert Cardozo confirmó que el próximo 9 de mayo habrá «otras» elecciones para así todo esté enmarcado en la legalidad. Después de varios días del anunció este sábado Fontana convocó a una rueda de prensa en el que habló de su proyecto empresarial.

Según Cardozo, el siguiente lunes finalizará la presentación de candidatos, el 31 será la verificación de documentos, el 7 de abril será la revisión de la documentación de los postulantes, si son observados tendrán un día para presentar apelaciones y el 9 procederán a las elecciones (APG).

Fuente:paginasiete.bo