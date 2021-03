CIDH rechaza medida cautelar a Añezy observan sesgo político

Cándido Tancara Castillo / La Paz

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la solicitud de medidas cautelares de protección para la expresidenta Jeanine Añez y otras exautoridades del gobierno de transición que fueron encarceladas en la primera quincena del mes que acaba. Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) observaron ayer, por separado, que la decisión muestra “sesgo político” con “gobiernos que se autodenominan de izquierda”, pues en 2020 otorgó al menos tres medidas cautelares a exautoridades del gobierno de Evo Morales.

“Me permito informarle que la Comisión –CIDH– ha concluido que su solicitud de medidas cautelares (para la expresidenta Añez) no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 25 de su Reglamento”, señala la parte resolutiva de la CIDH enviada a la senadora Centa Rek el 23 de marzo, en su calidad de solicitante de protección para la exmandataria, encarcelada el 15 de marzo, después de permanecer dos días en una celda policial en La Paz, donde ingresó tras ser trasladada desde Trinidad en la madrugada.

La CIDH justifica su decisión porque el pedido de protección supuestamente incumple con su Reglamento para este caso. “Por su propia naturaleza a través del mecanismo de medidas cautelares pueden analizarse alegaciones que se relacionan exclusivamente con los elementos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable establecidos en el Art. 25 de su Reglamento, los cuales pueden resolverse sin entrar en determinaciones de fondo que son propias del análisis de una petición individual o caso que exceden la naturaleza propiamente cautelar”.

La decisión muestra “un sesgo político partidario muy marcado de la CIDH que no le permite cumplir con su rol”, afirmó Cecilia Requena, senadora de CC, y aseguró que “el sesgo lo tiene con gobiernos que se autodenominan de izquierda” y “parece haber un doble estándar que en materia de justicia, peor de derechos humanos, es inaceptable y mucho más para una entidad que no es una ONG, es parte de un organismo internacional (Organización de Estados Americanos), conformado por Estados; esa misma conformación de Estados es la que explica a su vez el carácter altamente político de la CIDH, pero más allá de que haya una explicación es inaceptable que la CIDH se comporte con un doble estándar”.

Requena también cuestionó a la CIDH porque no observó “el delito ambiguo de terrorismo que permite al Gobierno abusar de esa figura penal para acusar a cualquier persona de sedición, conspiración y terrorismo”. Tampoco, dijo, se consideró la situación de salud de la expresidenta. “Añez tiene problemas de salud, le impiden tener asistencia adecuada, le impiden ver a sus familiares”, afirmó y aseguró que la actuación del organismo es “una gran contradicción, pese a las evidencias y la CIDH está diciendo que todo está bien y que la expresidenta esté encarcelada en esos términos”.

Ante esta situación, aseguró que la actuación de la “CDIH es muy importante para la vigencia plena de los derechos humanos en el hemisferio y cuando tenemos una CIDH fallando de esta manera, todos estamos en riesgo; por omisión genera situación de potencial de violencia adicional hacia adelante”.

La senadora Rek recordó que la CIDH otorgó al menos tres medidas cautelares de protección en el gobierno de Añez en favor de exautoridades de Evo Morales. El 27 de diciembre de 2019 la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Patricia Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y exalcaldesa de Vinto. En la misma fecha otorgó protección a la defensora interina del Pueblo Nadia Cruz y el representante de la Defensoría en Cochabamba, Nelson Cox, candidato a alcalde que perdió en las subnacionales del 7 de marzo.

El organismo de la OEA también dio medidas cautelares de protección a exministros de Evo Morales que se refugiaron en la residencia de la Embajada de México en La Paz (Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca, Juan Ramón Quintana, Hugo Moldiz; el exgobernador de Oruro, Víctor Vásquez, y Nicolás Laguna, exdirector de Agetic) La solicitud fue realizada por las Madres de Plaza de Mayo desde Argentina.

Sin embargo, dijo Rek, en los 14 años de Evo Morales, la CIDH no otorgó protección a los pueblos indígenas del Tipnis, que marcharon en defensa de su territorio y en rechazo a la construcción de una carretera que se pretendía que cruce por el corazón del área protegida.

No remitió al Gobierno

La senadora Rek sostuvo que la CIDH no sólo mostró “sesgo político” y “doble estándar” en materia de justicia sino que también no remitió la resolución al Gobierno. “Nos denegó el recurso como una negativa en límite, que significa que ni siquiera lo remitió al Estado boliviano, porque estos recursos a veces no lo aceptan pero lo mandan al Estado para que el Gobierno dé su versión y amplíe según su versión; la denuncia ni siquiera la hicieron”, protestó.

La legisladora afirmó que la protección solicitada se aplicaba para Añez. “Nos llamó la atención porque sí aplicaba (las medidas cautelares) porque había riesgo, las detenciones (de Añez y exministros) habían sido fuera del marco de garantías y porque había riesgo de vida por la forma que se manejó el operativo en la aprehensión y detención en la cárcel”.

Subrayó que la acción de la CIDH no previó la integridad de los encarcelados. “Hemos encontrado que hay un sesgo ideológico en la decisión de la CIDH; actuó con doble estándar porque concede en alguna ocasiones cuando no hay situaciones de tanta gravedad y en este caso nos las niega”.

Rek afirmó que “vemos una desproporcionalidad muy grande en la manera de actuar; por eso hemos hecho una carta a la CIDH dando nuestra queja y molestia profunda por esta manera de actuar”. Anunció que presentará nuevos recursos a la misma CIDH, a la Unión Europea y también a la Corte Internacional de Justicia.



Punto de Vista

Franco Albarracín, Especialista en DDHH – CEDIB

CIDH asumió una posición pasiva



Lamentablemente la CIDH asumió una posición pasiva en Bolivia durante los 14 años de gestión del expresidente Morales, al límite de rechazar una medida cautelar que podía beneficiar a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario que se encontraban en peligro.

Durante el gobierno de Jeanine Añez, la posición de la CIDH cambió totalmente, principalmente, a través de varias medidas cautelares otorgadas de manera inmediata a favor de partidarios del MAS. Esa posición aún la podemos observar en las declaraciones del exsecretario de la CIDH, Paulo Abrao. Sin embargo, la Comisión sí ha asumido una posición crítica respecto a los actos de violencia y persecución política ejecutados por el gobierno de Luis Arce.

En relación a la medida cautelar, considero que el rechazo se debe principalmente a errores de forma en la solicitud. Asimismo, es importante recordar que, por lo general, la Comisión no otorga medidas cautelares por violaciones al debido proceso; sin embargo, si los peticionarios demuestran objetivamente un peligro para el derecho a la vida e integridad personal de la expresidenta, es muy posible obtener una respuesta favorable más adelante.

Ahora bien, tengo entendido que se presentaron varias medidas cautelares, y la CIDH sólo habría rechazado una de ellas; por lo tanto, aún existe la posibilidad de obtener una respuesta a favor, siempre y cuando las peticiones sean presentadas de manera correcta. Lo más probable es que la CIDH haya pedido una solicitud de información al Estado boliviano sobre la situación de Añez; si ese es el caso, la respuesta del Gobierno debería ser pública y difundida en medios de comunicación.

Fuente:paginasiete.bo