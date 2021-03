Hay contradicciones sobre el control de la Felcn en Chimoré

Página Siete / La Paz

Las 16 operaciones aéreas (16 aeronaves) que el miércoles 10 de marzo se reportaron en el aeropuerto de Chimoré (32 vuelos, entre aterrizajes y despegues), en el trópico de Cochabamba, no fueron controladas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), tal como lo establece la norma, afirmó ayer el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

Por el contrario, más tarde el Ministerio de Gobierno aseguró en un comunicado que todas las aeronaves fueron revisadas por personal de la fuerza antidroga.

Montaño hizo la afirmación al dar un informe sobre la situación de los vuelos irregulares denunciados el fin de semana en esa pista aérea, a raíz de una denuncia de trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (Aasana).

Precisó que fueron 16 operaciones que se realizaron en esa fecha como parte de un acto “no autorizado” de reactivación de operaciones de la pista aérea, que aún no se encuentra en condiciones de operar comercialmente. Ello le costó el cargo al director de Aasana, Ronny Balderrama, quien fue destituido.

En conferencia de prensa, el ministro dijo que solicitó informes a todas las instituciones involucradas y, cuando fue consultado sobre la presencia de efectivos antidrogas, respondió: “De acuerdo a los informes, no había nadie. No estaba el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), que son los carros bomberos, y además de eso el personal que tiene que estar”.

Poco antes de esa conferencia y antes de enterarse de su destitución, Balderrama había ofrecido otra en la que aseguró que fueron 17 las operaciones de avionetas de entrenamiento (34 vuelos) y que dos efectivos de la Felcn revisaron todas ellas.

“Sí, han sido revisadas por la Felcn, han sido verificadas en su totalidad. Han sido dos nombres que los tenemos”, informó, aunque explicó que no podía identificar a los efectivos antidroga por un tema de seguridad.

Más tarde, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado de prensa en el que informó que el 10 de marzo “personal de narcóticos y de canes detectores de droga realizaron la revisión correspondiente a las aeronaves que estaban en el aeropuerto”.

Antes de ello, consultado sobre el trabajo que habrían realizado los policías de la Felcn en el control de las aeronaves que utilizaron el aeropuerto de Chimoré en esa fecha, el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, dijo que no recibió reportes sobre alguna irregularidad y anunció que solicitará un informe sobre este asunto.

“Voy a contactarme con la gente de la Felcn para ver si esto merece o tiene algún aspecto llamativo. Si no lo tuviera, es un hecho más. Lo que quiero decir es que la Policía investiga no sólo hechos de esta naturaleza, sino hechos que tienen relevancia penal”, dijo.

Recordó además que esa pista aérea no es ilegal, por lo que consideró que las operaciones autorizadas por la DGAC deben estar garantizadas por esa misma institución. “La Dirección General de Aeronáutica Civil se encarga del control de las aeronaves y de los vuelos que ellas realizan. Desde mi perspectiva, absolutamente personal, se trata de un aeropuerto normal, un aeropuerto estatal, y no conozco si hubiera alguna observación. Mientras sea un aeropuerto controlado por las autoridades respectivas, no debería llamarnos la atención”, afirmó.

Página Siete buscó contacto con la Fiscalía para saber si tomará algún tipo de acción en este asunto, pero los requerimientos no fueron contestados. La anterior semana, la Fiscalía activó de oficio una investigación por el caso del accidente aéreo que involucró a un avión de la FAB.

Los informes contradictorios

Édgar Montaño El Ministro de Obras Públicas aseguró ayer que no hubo ni Bomberos ni efectivos antidroga controlando los vuelos que se realizaron en el aeropuerto de Chimoré. Dijo, además, que tampoco dio instrucciones para el reinicio de actividades en ese aeródromo y que tampoco fue informado de esa determinación, que habría tomado individualmente el director de Aasana.

Ronny Balderrama El director de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea aseguró que dos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico controlaron los vuelos realizados en Chimoré el 10 de marzo. Dijo, además, que el reinicio de operaciones de esta pista aérea fue instruido por el ministro de Obras Públicas. Édgar Montaño.

