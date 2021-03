Propuesta para la paz suma apoyos con la Iglesia y líderes

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

La Conferencia Episcopal Boliviana y líderes políticos están a favor de generar un escenario de paz. Sus pronunciamientos se conocieron un día después de que Comunidad Ciudadana (CC) propusiera seis bases para la reconciliación.

“Como Conferencia Episcopal estamos totalmente de acuerdo. Para nosotros, todo lo que sea mirar hacia adelante, hacia el futuro y no estar mirando al pasado con revancha, con rencor, nos parece muy bien. ( ) La Conferencia Episcopal siempre ha estado dispuesta a estar presente en todo proceso de diálogo”, afirmó el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), padre José Fuentes, quien indicó que la propuesta de CC es razonable.

En coincidencia con el planteamiento, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, a través de su cuenta en Twitter, recordó que las actuales autoridades y legisladores fueron elegidos “en paz” y que es hora de lograr acuerdos nacionales.



José Fuentes, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal.

Foto: CEB

“Es tiempo para lograr acuerdos nacionales para la recuperación de la economía; la renovación de la justicia y con programas efectivos en salud y educación. Es la prioridad para corresponder a la población en tiempo de crisis”, escribió el exmandatario.

CC en su propuesta para la reconciliación plantea seis puntos, entre los que están: dejar de lado los discursos de “golpe de Estado” y “fraude”, las acciones de judicialización, persecución y liberar a los “presos políticos”.

También plantea una renovación del Ministerio Público y del Órgano Judicial, con nuevos jueces y fiscales, y que éstos garanticen su independencia e imparcialidad de los otros órganos al momento de investigar los hechos violentos de 2019 y 2020.

Para la senadora de CC Cecilia Requena la propuesta de su organización política surge porque el Gobierno “está concentrando su energía en una confrontación creada desde la hipótesis de un supuesto golpe de Estado”, y no está atendiendo temas prioritarios como la salud, la educación y el medioambiente.

“Nuestra responsabilidad por lo que nos han elegido es dar soluciones a la gente y lo que podemos hacer es deponer actitudes, dar una especie de tregua en esta pelea y pedir al Gobierno y a todos los actores, incluidos nosotros, a que trabajemos en atender las necesidades de la población”, sostuvo Requena.

La legisladora anunció que a partir de esa propuesta, CC empezará a “tocar las puertas” de todos los sectores.

La segunda fuerza opositora en el parlamento, Creemos, apoya la iniciativa de CC. Para la senadora Centa Rek es tiempo de terminar con el “hostigamiento” y se debe empezar a ver cómo se construye el país.

“La oposición está siempre presta a poder hacer las cosas en el marco legal y hacer las cosas como corresponden. Los que quieren entrar en el terreno de la guerra y la persecución son los masistas. Nosotros estamos abiertos a hacer algo productivo y positivo para los bolivianos”, manifestó Rek.

Demócratas también respalda la iniciativa de CC, dijo su vocero Gonzalo Barrientos, pero indicó que en este caso es el MAS el que debe dejar de lado “ese abuso de poder” y la persecución.

“Es el momento de que el régimen del MAS reflexione. Advertimos que este llamado a la pacificación tiene ese objetivo y podamos volver al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos de todos y se deje de discriminar por temas ideológicos”, afirmó Barrientos.

A pesar que la iniciativa de CC es bien vista por Soberanía y Libertad (SOL.bo), la forma en cómo se planteó es observada desde esa agrupación, según su vocero José Luis Bedregal. El político afirmó que antes de salir a los medios, CC debió acercarse a los actores en busca de acuerdos.

“Lastimosamente, no vemos las condiciones mínimas necesarias para que pueda encontrarse un resultado. Estos temas, cuando se plantean, tienen que ser previamente trabajados y no se trabajan a través de los medios, creo que ese es un gravísimo error”, aseguró Bedregal.

El Movimiento Al Socialismo calificó de “panfleto” las bases planteadas por CC. Indicó que los puntos son un “chantaje contra el Gobierno” de parte del expresidente Carlos Mesa, líder de CC, de quien afirman “se convirtió en defensor del golpe”.

“Para nosotros este comunicado se constituye nada más que en un panfleto. Carlos Mesa, a través de este panfleto, se constituye en un defensor de la impunidad, del golpe de Estado, de la corrupción”, afirmó el diputado Héctor Arce.

Punto de vista

María Teresa Zegada Socióloga y analista



El principal actor debe ser el MAS

Es un anhelo de los bolivianos recuperar la pacificación y conciliación. Se esperaba que esa situación llegue con las elecciones de 2020, cuando se expresó la voluntad popular con el triunfo del MAS y el discurso del vicepresidente David Choquehuanca, que habló de la necesidad de tender puentes en Bolivia.

Si bien ese es un deseo de algunos sectores, me da la impresión de que no es muy factible. Todos estamos conscientes que primero tiene que ser una reconciliación entre todos. El principal actor de esta reconciliación tiene que ser justamente el Movimiento Al Socialismo, y lo que se puede percibir del MAS es que no tiene ese espíritu.

Las acciones que está tomando el Gobierno, desoír a los organismos internacionales, insistir en un antagonismo que divide al país, no es la mejor señal que recibimos del MAS y por eso parece poco fiable el acuerdo planteado por Mesa, porque no va a ser escuchado por el MAS que no está en esa posición.

Además de esa voluntad de pacificación, se debería ganar consensos con los sectores sociales, hacer una gran negociación nacional y luego plantearle al MAS y al Gobierno esta reconciliación para que tenga mucha más fuerza y no sea solamente la voz del principal partido opositor.

Se debería generar un consenso previo con las organizaciones políticas, los líderes que han ganado en las elecciones subnacionales, con todos los sectores sociales para que se unan en una sola voz y esta propuesta tenga fuerza. De otro modo no va a ser atendida.

Fuente:paginasiete.bo