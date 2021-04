En el MTS de Beni y Pando hay molestia por alianza con el MAS

Erika Segales / La Paz

En las estructuras regionales del Movimiento Tercer Sistema (MTS) de Beni y Pando la noticia de la alianza con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en La Paz causó sorpresa, descontento y molestia. El MTS cosechó un rotundo triunfo en Beni, ganó la gobernación y la Alcaldía de Trinidad, y en Pando logró la Alcaldía de Cobija y se enfrentará al MAS en el balotaje por la gobernación.

“Nosotros queremos manifestar una molestia en general. Si bien son atribuciones del jefe departamental haber hecho esa alianza, nosotros mostramos nuestra disconformidad, no estamos de acuerdo, somos respetuosos de las decisiones departamentales, pero en este caso no la compartimos. Hay un malestar en nuestras filas, creo que a nivel nacional”, señaló a Página Siete el presidente departamental del MTS en Beni, Víctor Quispe.

El MTS en Beni hizo viable la candidatura a la gobernación del médico Alejandro Unzueta y a la Alcaldía de Trinidad del teniente coronel Cristhian Cámara. Este último contó que pese a ser proclamado, el propio Evo Morales le comunicó que no sería candidato del MAS.

Por su parte, el representante del MTS en Pando, Juan Huanca, señaló que en esa región se empezó a malinterpretar la alianza del MTS del departamento de La Paz como si la hubiera hecho el líder del partido a nivel nacional, Félix Patzi, y apuntó que la actitud de los dirigentes paceños tendrá que ser analizada en la comisión de ética del MTS.

“Algunos han empezado a malinterpretar como si Félix Patzi hubiera firmado un acuerdo nacional y no es así, así lo hemos entendido y así lo estamos explicando a nuestras bases. En el momento en que ellos (MTS La Paz) han aparecido ante la opinión pública firmando el acuerdo con el MAS, no han tenido cuidado con nuestros estatutos y reglamentos, con los principios básicos del partido. No hay moral en este sentido, debería haberse consultado con la dirigencia nacional, seguro lo verá la comisión de ética”, indicó Huanca.

El MTS en Pando viabilizó la candidatura de Ana Lucía Reis a la Alcaldía de Cobija y abrió sus puertas para lanzar la candidatura de Regis Richter a la Gobenación de Pando. Reis consiguió la silla edil de la mano del partido de Patzi y Richter se disputará la gobernación con el candidato del MAS, Miguel Becerra, en el balotaje del 11 de abril. Ambos fueron descartados por la cúpula del MAS, pese a contar con el apoyo de sectores sociales.

“Nosotros estamos en apronte con la departamental del MTS contra la departamental del MAS. Es una realidad diferente en Pando a lo que pasa en La Paz. Estamos en etapa de campaña, vamos a seguir trabajando hasta la próxima semana, estamos con los candidatas visitando provincias, con talleres de reforzamiento de delegados en diferentes municipios”, dijo Huanca.

El dirigente sostuvo que el MAS despliega una intensa campaña con la visita de autoridades nacionales, además del líder del partido azul Evo Morales y el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Eber Rojas. Sin embargo, considera que el MAS no podrá ganar porque ya no tiene apoyo de las bases.

Pese a que la principal base del MTS está en La Paz, porque el partido consolidó su estructura en la ggobernación, el líder Félix Patzi se desentendió del cuestionado acuerdo y dijo: “Uno de los principios del MTS es la decisión autónoma de los departamentos. Por eso, cada región en esta segunda vuelta decide conforme a su especificidad política en disputa electoral. De ahí que la dirección nacional no puede inmiscuirse en la decisión de las regiones”.

Nilton Condori, quien fue candidato a primer senador por La Paz con el MTS, en 2019, y se declara como presidente departamental del MTS en La Paz elegido en congreso, lamentó la alianza con el MAS y dijo que se negociaron los ideales del partido.

“Félix siempre fue crítico, conmigo hicimos la teoría del Tercer Sistema, distinta al capitalismo y al socialismo del siglo XXI. Patzi repetía que el socialismo fue tergiversado con Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales, y era una tiranía de eternización en el poder, de una élite partidista, y ahora él cae en esta vergonzosa alianza, negociando los ideales del MTS y perdiendo su credibilidad”, expresó.

El 29 de marzo, el representante del MTS en La Paz Ronald Escóbar anunció la alianza con el MAS para apoyar al candidato Franklin Flores. “Vamos a brindar el apoyo incondicional por el departamento y la coyuntura”, expresó y dijo que el MAS se comprometió a dar continuidad a la gestión del gobernador Patzi.





