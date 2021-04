Núñez prefiere Potosí porque es «la ciudad que más se asemeja a El Alto»

Paola Calle / El Alto

Un hotel para 40 personas y una cancha auxiliar de entrenamiento son algunas de las cualidades que ofrece el estadio Víctor Agustín Ugarte a Always Ready para la Copa Libertadores 2021. El DT millonario Sebastián Núñez dijo que prefiere la Villa Imperial porque es la ciudad más parecida a El Alto.

“A pesar de la diferencia del pasto sintético al pasto natural, es la ciudad que más se asemeja a El Alto”, opinó Núñez.

El palco del estadio de la Villa Imperial que espera a Always.

Mientras tanto, el titular del club alteño, Andrés Costa, aclaró que “Potosí es una opción. Elegiremos entre el Siles y el Ugarte”. Always no podrá jugar en el Municipal de Villa Ingenio y lo más seguro es que no podrá ser anfitrión en Miraflores.

Raúl Arcibia, director del Servicio Departamental de Deportes (Sedede) de Potosí, informó que un personero de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) llegó a la Villa Imperial para hacer la inspección de la infraestructura.

Desde Potosí se informó que el Ugarte tiene ingreso por frontis principal, cuenta con la zona restringida para los clubes hasta la puerta de los vestidores con salida directa al campo de juego, sala de calentamiento con baños higiénicos de primera, piscinas de hidromasaje agua fría y caliente, salida de los camerinos en forma independiente o conjunta, casamatas con asientos reclinables para 18 personas, sala de prensa con las exigencias de Conmebol para periodistas nacionales e internacional, palco para ambos plantes con butacas individuales con los servicios de rigor, palco de honor con los requerimientos exigidos al rango y hasta un hotel para 40 personas, con habitaciones dobles con baño privado, recibidor, comedor y dependencias.

Sobre la iluminación, se especificó que se harán las mejoras para la Copa Libertadores. Se cuenta con circuito cerrado de Tv, sistema de sonido y tablero electrónico. Se cuenta con una cancha auxiliar con césped natural.

