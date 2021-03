Obligan a concejal electo a desvestirse y cambiarse de ropa para recibir su credencial

Pagina Siete Digital

El tercer concejal suplente de Comunidad Ciudadana (CC), Federico Morón, tuvo que desvestirse y cambiarse de ropa para que le dejen ingresar este miércoles al acto de entrega de credenciales a las autoridades electas.

«Es vergonzoso este hecho. Me he tenido que empelotar porque se está irrespetando la libertad de expresión, no sólo como ciudadano, sino como una autoridad electa. A las mujeres que pidieron cambiarse adentro no las dejaron, las hicieron cambiarse afuera», denunció la nueva autoridad edil de Santa Cruz.

El hecho ocurrió en las afueras de Fexpocruz, donde el Tribunal Electo Departamental (TED) de esa región organizó la entrega de credenciales y se observó que Morón vestía una polera con la frase «No fue golpe, fue fraude».

“No nos dejaban ingresar porque sabían que teníamos la polera adentro, era tanta la intransigencia que nos miraban con la polera y querían que nos las quitemos. Fue terrible, se ve el parcialismo (sic), no hay democracia. Nos tuvimos que prestar ropa para ingresar al lugar”, declaró a Red Uno otra de las personas que se encontraban en el lugar.

Morón se vio obligado a cambiarse en la puerta del recinto e ingresó con una camisa y un saco que se le prestó en ese momento.

