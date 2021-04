Celier Arispe sabía de vuelos en Chimoré y aún no dice nada

Página Siete / La Paz

Celier Aparicio Arispe, que ocupa el cargo de director general de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), estaba al tanto de la reapertura del aeropuerto de Chimoré, que no contaba con la seguridad operacional y donde se hicieron 17 vuelos, pero hasta la fecha guarda silencio.

El 10 de marzo aterrizaron y despegaron 17 naves, 16 aviones de prácticas de escuelas de aviación, y un avión militar de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). El aeropuerto no contaba con medidas de seguridad como extintores, carros bomberos y personal suficiente, entre otros.

Sobre el tema, el lunes 29 de marzo, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, destituyó a Ronny Balderrama, que ocupaba el cargo de director de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (Aasana), por la reapertura irregular del aeropuerto.

Incluso anunció que se solicitaron los respectivos informes a las entidades involucradas y se identificará si hay otros responsables, pero hasta la fecha desde el ministerio no dieron más detalles sobre el tema.

No obstante, el 8 de marzo, dos días antes de las operaciones, Balderrama había remitido una carta de solicitud de autorización de operaciones del aeropuerto de Chimoré al director ejecutivo de la DGAC.

El exfuncionario pide, en la misiva, que la autoridad máxima de la DGAC autorice excepcionalmente las operaciones de las aeronaves de los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil que no tiene aprobados en sus Especificaciones de Instrucciones (Esins) del 9 al 31 de marzo de este año.

Desde Aasana afirmaron que Arispe también tiene “responsabilidad”, porque desde febrero pasado en el aeropuerto de Chimoré trabajan dos funcionarios de la DGAC, quienes se supone que informan a su superior sobre todo lo que acontece en el aeródromo e incluso uno estaba de espectador el 10 de marzo.

Ese día, las escuelas de aviación Delta Charlie, Fénix, Sky Team, Aeroelite y Fligh High fueron invitadas para prácticas en Chimoré.

Fuentes allegadas a la DGAC también señalaron que si el director general no estaba al tanto, no habría respondido a Balderrama en otra misiva remitida el 26 de marzo pasado, en la que señala que el 20 de marzo de 2021 se realizó la inspección general no programada al aeropuerto de Chimoré.

En la carta, Arispe notifica a Balderrama que se realizó “un análisis de riesgo en función de probabilidad y severidad dando como resultado ocho observaciones de riesgo alto ocasional/peligroso, codificado 4B (…)”.

Por tanto, Aasana “debe dar solución a las observaciones descritas hasta el 31 de mayo del año en curso y que pasada esa fecha recién se instruirá la suspensión de operaciones de Chimoré”, complementa la carta.

Otra de las pruebas que apunta a que Arispe tenía conocimiento de las actividades son los Notam (aviso presentado a las autoridades de aviación), documento que es de conocimiento inmediato de la DGAC, que fue remitido por personal de Aasana.

Este medio consultó en la semana a la DGAC en dos ocasiones cuándo conocieron sobre la reapertura y operaciones en el aeropuerto de Chimoré, pero sólo se limitaron a responder “que la cabeza de sector, el Ministerio de Obras Públicas, ya se pronunció al respecto”.



Informe y contexto

Planteamiento Un grupo de legisladores de la oposición remitieron al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, una Petición de Informe Oral (PIO), sobre las operaciones aéreas ejecutadas en el aeropuerto de Chimoré. En total se enviaron 11 preguntas.

Operación En octubre de 2015 se inauguró el aeropuerto, pero por la baja cantidad de pasajeros, las aerolíneas fueron abandonándolo. Desde 2019 dejó de operar tras una concentración de militantes del MAS.







