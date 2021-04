En Guayaramerín deciden no utilizar las 500 vacunas devueltas

Página Siete Digital / La Paz

Autoridades sanitarias de Guayaramerín, Beni, decidieron este viernes que no utilizarán las 500 vacunas AstraZeneca que la noche del jueves fueron devueltas por unos encapuchados y las dosis serán entregadas al Ministerio de Salud.

“Lo que no sabemos es que si (las vacunas) fueron tratadas adecuadamente y por eso no las utilizaremos. La daremos a disposición del Ministerio de Salud y Deportes, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna instrucción”, dijo a El Deber el coordinador de la Red de Salud 08 de Guayaramerín, Maicol Borches.

El medio millar de las dosis de la vacuna AstraZeneca fue hurtado por delincuentes en Guayaramerín, en la jornada del jueves, y tirado horas después en un punto cercano a un centro de salud. La Fiscalía tomó conocimiento y ya se sentó una denuncia para que se investigue a los responsables.

Más temprano, la alcaldesa de Guayaramerín, Helen Gorayeb, informó en Unitel que autoridades sanitarias evaluaban el destino del lote de las vacunas devueltas porque cuando desapareció se rompió la cadena de frío, primordial para la efectividad de la inmunización y que el Ministerio de Salud tendrá que confirmar la utilidad de las unidades de vacunas.

“Es un daño muy fuerte lo que nos han hecho a la ciudad (robaron y luego devolvieron). Tendrán que pagar por ello porque han perjudicado a 250 personas (que hubieran sido vacunadas)”, dijo a Unitel la alcaldesa.

Borches coincidió con Gorayeb, pues mientras estaban desaparecidas “no sabemos si mantuvieron la cadena de frío y eso es lo que nos preocupa” y aseguró las 500 vacunas estaban destinadas para inmunizar a las personas mayores de 60 años y con enfermedades de base de la zona fronteriza con Brasil.

Pese a ello, dijo la autoridad sanitaria, que la vacunación continúa en Guayaramerín, en siete centros de salud, los que también recibieron 500 dosis, priorizadas por el Ministerio de Salud a las poblaciones fronterizas, de manera particular con Brasil.

La caja que contenía el lote de vacunas estaba sellada por lo que los agentes de la Felcc junto al fiscal asignado al caso y el coordinador de la Red de Salud 08 de Guayaramerín realizaron el conteo y verificación que se encontraban las 500 dosis perdidas.

La alcaldesa Gorayeb informó que el caso ya es de conocimiento de la Fiscalía y de autoridades policiales y serán ellos los que encontrarán a los responsables. “Ya está dentro de la Fiscalía, las personas tendrán que responder porque han hecho tanta barbarie a nuestra ciudad que tantas necesidades tenemos”.

Fuente:paginasiete.bo