15 preguntas y respuestas sobre el prerregistro y la vacunación

Verónica Zapana S. / La Paz

Abril fue el mes más esperado por las personas adultas mayores y los enfermos de base en el país porque el Gobierno anunció que a partir del primer día de este mes se comenzaría con la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 a estos dos grupos de riesgo.

Sin embargo, ante el riesgo inminente del ingreso de la cepa P.1 o amazónica al país, las autoridades de salud realizaron un ajuste al plan y enviaron lotes de dosis a las zonas fronterizas de los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni. Ante ésa y otras preocupaciones más, Página Siete responde al menos 15 preguntas más comunes sobre el prerregistro y el proceso de vacunación.

Personal médico, el primer grupo en recibir las dosis.

Foto:Página Siete

1 Las autoridades informaron sobre un prerregistro para acceder a la vacuna. ¿Cómo se puede realizar esta inscripción?

Las personas pueden realizar su prerregistro mediante tres vías. La primera es para aquellas personas que tienen acceso a internet. La inscripción se hace a través de aplicación denominada Bolivia Segura-Unidos Contra el Covid-19.

La segunda forma de inscripción se realiza mediante la página de internet boliviasegura.gob.

La tercera opción está destinada a las personas que no tienen conexión a la red: se pueden registrar a través de la línea gratuita 800-10 4110. Los operadores atenderán desde las 8:00 hasta las 22:00, ellos se encargarán de tomar los datos y subir la información al sistema.

Para conseguir la inscripción, las personas deberán dar los siguientes datos: nombre completo, número de carnet de identidad, fecha de nacimiento, fecha de vencimiento del carnet, la nacionalidad, género y dirección. La persona deberá informar además si tiene o no enfermedades de base. “Los datos son los mismos que se piden en todos los procesos de vacunación. Con esto, estamos avanzando un poco más en el plan de vacunación”, dijo la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro.

2 ¿Es necesario realizar el prerregistro para acceder a la vacuna?

No, no es indispensable el prerregistro. Usted puede acceder a la vacuna, ya que existen muchas personas que no tienen acceso a la red y tampoco cuentan con un dispositivo móvil para la inscripción. Por eso, un ciudadano que quiera recibir el biológico puede acudir al centro de salud más cercano para que anoten sus datos.

3 ¿Para qué específicamente sirve el prerregistro nacional de vacunación?

Permite la reducción del tiempo de espera para recibir la vacunación. Según las autoridades, si la persona ya tiene los datos registrados, sólo acudirá al centro para recibir la dosis.

“El prerregistro no nos sirve para que nosotros vayamos a escoger la vacuna o reservar, o para agendar y esperar que sea una cita. El prerregistro tiene una utilidad que significa disminuir el tiempo de espera que tenemos cuando vayamos a nuestra vacunación”, dijo Castro.

4 ¿Después del prerregistro, cuánto tiempo debo esperar para recibir la vacuna?

Depende de la edad. El Gobierno nacional lanzó el Plan Nacional de Vacunación por grupos de edades. De acuerdo con este cronograma, en abril se vacunarán todas las personas mayores de 60 años con y sin enfermedades de base porque son las más susceptibles de contagiarse la Covid-19 y desarrollar la patología de forma crítica.

En el mes de mayo, las personas que tienen entre 50 y 59 años podrán acceder a la vacuna. En junio será el turno de las personas que tienen entre 40 y 49.

En julio se realizará la inmunización a las personas que tienen entre 30 y 39 años. En agosto será el turno de los ciudadanos que tienen entre 18 y 29. Septiembre está reservado para los rezagados, es decir para los que no acceden a las dosis en su mes del cronograma porque podrían cursar la enfermedad, embarazo o porque por alguna razón no alcanzaron a la inmunización.

5 ¿En La Paz habrá alguna modificación en el proceso de vacunación en comparación con las otras regiones del país?

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz postergó la vacunación de las personas con enfermedad de base que son menores de 60 años.

Desde mañana hasta fin de mes sólo se vacunarán las personas mayores de 60 años con o sin enfermedades de base. Podrán recibir la vacuna de lunes a viernes, desde las 8:00 hasta las 14:00 en los centro de salud.

La primera semana de abril estará destinada para los adultos mayores que tienen 80 años o más. La segunda semana estará destinada para los que tienen entre 70 y 79 años. En la tercera y la cuarta semana podrán acceder las personas que tienen entre 60 y 69 años.

6 ¿Dónde se desarrollará la vacunación y qué requisitos se deben presentar en ese momento?

La inmunización se realizará en el centro de salud más cercano al domicilio del beneficiado. Debe llevar su cédula de identidad, además tiene que estar inscrito al Sistema Único de Salud (SUS) y no debe estar registrado en ningún seguro a corto plazo.

Además, los que se vacunarán en La Paz, deben acudir al centro de acuerdo con la terminación de su cédula de identidad: lunes, los que tengan entre 0 y 1; los martes, 2 y 3; los miércoles, 4 y 5; el jueves, 6 y 7; y el viernes 8 y 9.

7 ¿Si soy asegurado puedo llenar el prerregistro y asistir a los centros de salud públicos para recibir la vacuna?

No. En algunos casos, los seguros sociales se encargan de convocar a sus afiliados para realizar su prerregistro. En otros, las entidades enviarán mensajes a sus celulares para que acudan al punto de vacunación del ente gestor más cercano para recibir las dosis.

La Caja Nacional de Salud (CNS) ya comenzó el prerregistró a través de la página web https://www.cns.gob.bo. Si ingresa al portal, debe buscar el link: “Prerregistro Vacuna Covid 19”. Después, la plataforma comenzará a pedir todos los datos.

La Caja Petrolera de Salud realiza una actualización de datos a través del portal: https://verifica.cps.org.bo/.

8 ¿Para acceder a la inmunización, una persona puede escoger la vacuna?

No. Bolivia recibe vacunas de cuatro fábricas: Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China), AstraZeneca y Pfizer. Estas dosis llegan al país por lotes, por eso se inoculará de acuerdo con el cronograma de arribo. Si una persona no acude a su centro de salud en la fecha programada, deberá esperar la inmunización hasta el mes de septiembre.

9 ¿Hay alguna recomendación antes de recibir la vacuna?

El beneficiario debe contar con un cuadro de salud estable. Debe informar si sufre alergias. No debe estar en estado de gestación. No debe presentar síntomas de resfrío. No debe estar cursando la enfermedad del coronavirus.

10 ¿Qué dolencias o malestares puede tener una persona después de recibir la vacuna contra la Covid-19?

Los efectos secundarios que se pueden presentar son: mialgias -es decir dolor en el brazo donde se aplicó la vacuna-, dolor de cabeza, vómitos, cansancio, fiebre y malestar general. Este tipo de molestias se pierden en al menos 48 horas.

11 Después de la inmunización, ¿qué cuidados deben seguir las personas?

Deben evitar tocar agua. No deben bañarse durante tres días. Además deben descansar.

12 ¿Cuántas dosis de la vacuna contra la Covid-10 debe recibir una persona?

Todas las vacunas que llegaron al país se aplican en dos dosis. El intervalo entre una y otra depende de la marca. La segunda dosis de la Sputnik V y la Sinopharm se pone después de 21 días. La de AstraZeneca se debe esperar cuatro semanas luego de recibir el primer inoculador. La protección se genera después de cumplir las tres semanas de inmunización.

13 ¿Qué pasa si una persona se enferma de la Covid-19 en la espera de la segunda dosis?

Debe aislarse y tener una buena alimentación. Se debe realizar una prueba PCR a los 14 días. Como en la mayoría de los inoculadores, debe esperar un período de 21 días o más para recibir la segunda dosis. Tiene tiempo para cursar la enfermedad. En caso de que la persona dé luego de ese período, no recibirá el biológico y deberá esperar para iniciar una nueva vacunación.

14 ¿Cuánto tiempo es prudente que pase desde que una persona se contagió con Covid-19 y la vacunación?

Si la persona generó anticuerpos, seis meses. Pero, si, no los generó, inmediatamente.

15 ¿Debo seguir usando el barbijo después de ser vacunado?

Sí, porque aún no se conoce si las vacunas protegen de las nuevas cepas de Covid, según los médicos.

El Sedes preparó un cronograma de visitas

Se vacunará en los asilos y habrá brigadas para casos especiales

El plan departamental de La Paz dará prioridad a la vacunación de la “población cautiva”, es decir a los que se encuentran en asilos, hogares de acogida y albergues transitorios de adultos mayores.

Un adulto mayor recibe la vacuna en la ciudad de La Paz.

Foto:Archivo

Entre algunos de los lugares ya identificados están el Albergue de indigentes, la Casa del Adulto Mayor, la Casa del migrante, el Hogar María Esther Quevedo, el Hogar Transitorio Rosaura Campos, Las Awichas, el asilo San Ramón y el Centro de acogida del adulto mayor Amor y Vida. A la lista se suman los establecimientos Regendel, Viejito Lindo, Los Almendros y San Martín. La inmunización comenzará el 5 de abril.

Según el plan, el Sedes contará con equipos móviles para administrar la vacuna a las personas impedidas de asistir a su centro de salud. “Garantizaremos la vacunación en todos los establecimientos de primer nivel del sistema público, 66 en la ciudad de La Paz, 59 en El Alto y 505 en el área rural haciendo un total de 630 ”, se lee en el informe. Cada establecimiento de salud o punto de inmunización funcionará por seis horas desde las 8:00 hasta las 14:00.

Para evitar aglomeraciones, las personas mayores de 60 años de edad podrán ser vacunadas según la terminación de su carnet de identidad: el lunes es para el 0-1; el martes es para 2-3; el miércoles es para el 4-5; el jueves es para 6-7; y el viernes es para los números 8-9.

“Este cronograma -según el documento del Sedes- estará en función a la llegada y la distribución de vacunas al departamento de La Paz: Para la primera semana de abril, la vacunación será para las personas de 80 años y más; la segunda semana será el turno para las personas de 70 a 79 años; y la tercera y la cuarta semana serán para las personas de 60 a 69 años.

Según el Sedes, se deben vacunar 349.678 personas mayores de 60 años de edad. Para atender a todo este grupo, se necesitará el doble de dosis: casi 700 mil. Sin embargo, hasta anoche, las autoridades departamentales desconocían la cantidad de fármacos que La Paz recibiría del nivel central de las 428 mil Sinopharm y AstraZeneca que llegaron a Bolivia.

Primero se debe presentar la cédula de identidad. En este punto es “ideal” el prerregistro, pero no es excluyente. Si la persona no corresponde al área de influencia de un establecimiento de salud, se vacunará de manera excepcional.

Las parejas de adultos mayores que acudan a un punto de vacunación y uno de ellos no cumpla con la terminación de carnet requerida para esa semana, se podrá vacunar con carácter excepcional

Se contará con brigadas para la vacunación a domicilio en cada red del departamento para atender casos especiales. Un miembro de la familia deberá aproximarse al centro de salud para programar la inmunización de la persona impedida de acudir al lugar.

Fuente:paginasiete.bo