El elegido por Evo y el heredero de El Mallku, en duelo final por la Gobernación paceña

Página Siete / La Paz

La Gobernación de La Paz se definirá por primera vez en una segunda vuelta. El abogado y exdiputado masista Franklin Flores se enfrentará en las urnas con el médico Santos Quispe, hijo de El Mallku en el balotaje del domingo 11 de abril.

La norma electoral dice que los candidatos a gobernadores deben obtener un 40% de votación y tener una distancia mayor a 10% en relación con el segundo para consolidarse como ganadores.

Los resultados de las elecciones subnacionales, oficializados por el Tribunal Electoral de La Paz, establecieron que Franklin Flores (MAS) logró 39,70% de la votación y no llegó al 40% que precisaba para eludir la segunda vuelta.

En segundo lugar quedó Santos Quispe, de Jallalla, con el 25,18% de los votos.

Las campañas de ambos candidatos se intensifican en el tramo final con ataques mutuos y cada vez más duros.

El candidato del MAS también ofrece desarrollo regional

Flores promete obras “en línea” y arremete contra su contrincante

A Franklin Flores, candidato del MAS, le faltaron tres décimos de votación para ganar la Gobernación de La Paz y evitar el balotaje en el que el próximo domingo se enfrentará a Santos Quispe (Jallalla). De cara a la segunda vuelta, el abogado aymara intensifica su campaña con apoyo del propio Evo Morales, hace alianzas y arremete contra su contendor.

Poco antes de las subnacionales, Flores aseguraba que ganaría en primera vuelta y su partido daba por hecha la victoria del MAS en La Paz. No obstante, la muerte de Felipe Quispe, El Mallku -que corría como uno de los favoritos en la carrera por la Gobernación-, volteó el tablero en favor de su sucesor: su hijo Santos.

El candidato masista respondió al revés en las urnas con una intensa campaña en el “Franklinbus”, respaldada por el aparato del partido oficialista. A sus actos proselitistas han asistido el jefe del MAS, Evo Morales, el presidente Luis Arce y otros “pesos pesados” del MAS.

Aún así, Flores asegura que su contrincante cuenta con un “padrino grande” que es el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. “Nuestro oponente ha recibido el respaldo de todo el equipo de Carlos Mesa, de Luis Larrea, de Rafael Quispe e Iván Arias y ya se han unificado. Creo que tiene un padrino grande, el padrino que centraliza todo es Luis Fernando Camacho, es nuestra impresión”, sostuvo el candidato del MAS, el lunes, a la red Unitel.

Flores también establece alianzas. Esta semana el MAS firmó pactos con el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y con el Partido de Acción Nacional Bolivia (Pan-Bol). El MTS es liderado por el actual gobernador paceño, Felix Patzi, quien fue parte del partido azul y tras dejar sus filas se convirtió en un acérrimo crítico del oficialismo.

Franklin Flores también recibió el apoyo de gremiales de El Alto y de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo de La Paz, líderada por Mario Silva, sobre quien recae una acusación por la quema de 79 buses PumaKatari en 2019. Y está seguro de que consolidará su victoria el próximo 11 de abril.

A sus 40 años, Franklin Flores Códova tiene un largo recorrido político. Empezó como dirigente estudiantil en secundaria y en la Universidad Mayor de San Andrés, donde estudió la carrera de Derecho. Paralelamente fue autoridad originaria provincial, luego concejal de Sica Sica y luego diputado del MAS.

“He nacido, estudiado y trabajado en este departamento. De niño, hice la primaria en mi comunidad Aisacollo; luego en la escuelita del cantón Konani y la secundaria en la ciudad, en el Instituto Americano. Luego, la universidad, en la UMSA, mi querida universidad, donde fui parte del centro de estudiantes. Conozco mucho la vida universitaria, trabajé hasta de portero, limpiando aulas inclusive. De todo para mantenerme. Pero la oportunidad de trabajar por mi departamento es fundamental ahora”, señaló en entrevista con Página Siete.

El candidato que se define “con el corazón azul y a la izquierda” aseguró también que su elección como candidato del MAS fue de consenso y contó con el respaldo de más de 2.000 comunidades antes de tener el visto bueno de Evo Morales.

“En el MAS es más complicado salir candidato por el partido que ganar la elección. Ahora, lo que nos corresponde es refrescar la memoria en cuanto a nuestras propuestas, y estamos trabajando en eso, visitando comunidades, municipios, regiones para seguir generando consensos y seguir construyendo este proyecto político”, dijo.

Su plan de gobierno tiene como pilares la salud, la educación y la creación de fuentes de trabajo apuntando al desarrollo regional. “Proponemos instalar el complejo industrial en La Paz, en la ciudad de El Alto, bajo dos escenarios. Un primer bloque, el complejo de maquila; y un segundo bloque, el complejo industrial para transformar nuestras materias primas. El complejo también garantizará la soberanía alimentaria en La Paz, con nuestras frutas del valle, del trópico, comprarlas e industrializarlas en alianza con el sector empresarial”, explicó.

En las últimas semanas, la campaña de Flores pone énfasis en el trabajo “en línea” entre el Gobierno central y los subnacionales, que promete más recursos y obras para las regiones masistas.

El candidato oficialista aseguró también que de resultar electo coordinará con todas las fuerzas políticas . “Hay que ponerse la camiseta de nuestro departamento y muchos líderes no están en la capacidad de hacerlo”, dijo.



PERFIL

Franklin Flores Córdova nació el 8 de julio de 1979 en el municipio paceño de Sica Sica. Comenzó sus estudios escolares en 1985 en la escuelita rural de Aisacollo en su comunidad y luego en Konani. Durante su adolescencia, Flores se trasladó a la ciudad de La Paz donde salió bachiller del Instituto Americano en 1997.

Continuó con sus estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde fue dirigente estudiantil, campo en el que había dado sus primeros pasos en secundaria.

Después de ser autoridad originaria provincial, en 2010 ganó el cargo de concejal de Sica Sica en representación del MAS-IPSP y ejerció la presidencia del legislativo edil.

En 2014, Flores renunció a su cargo de concejal para postular a diputado uninominal por la circunscripción 18. Y ganó el curul para el partido azul.

En noviembre fue elegido como candidato oficialista para la Gobernación de La Paz. Obtuvo 39,7% de apoyo y aunque quedó primero no tuvo suficiente votación. El 11 de abril irá a la segunda vuelta.



El postulante de Jallalla dice que “no necesita a la derecha”

Santos Quispe, el Wayna Mallku, dice que es “el terror del MAS”

Santos Quispe es uno de los rostros nuevos en la contienda electoral. El hijo de Felipe Quispe, El Mallku, heredó la candidatura a la Gobernación paceña por Jallalla tras la muerte de su padre. El médico graduado en Cuba va a la segunda vuelta con una campaña que no busca alianzas y denuncia guerra sucia. Asegura que es “el terror del MAS”.

Los militantes de Jallalla siguieron de cerca el cómputo de la votación de las subnacionales. Tras la contundente victoria que obtuvo Eva Copa en El Alto, su apuesta fue por la Gobernación de La Paz, por eso festejaron cuando se confirmó el balotaje.

“Desde ahora estamos oficialmente en la segunda vuelta, vamos a trabajar en El Alto, en La Paz y en las provincias. Vamos a ser la unidad de toda la población, no vamos a permitir que nos maltraten los masistas. No los voy a utilizar como los masistas como masa votante, como escalera, vamos a trabajar y vamos a demostrar cómo se trabaja en el departamento de La Paz”, dijo Santos a sus seguidores cuando se oficializaron los resultados.

En las últimas semanas, el Wayna Mallku ha realizado una campaña inusual lejos de los medios tradicionales. Su objetivo son las provincias a las que acude con propuestas de cambio que cuestionan al oficialismo.

“Los vamos a vencer, hay que destruir el virus del MAS de una vez”, sostuvo el candidato el 1 de abril. “El enemigo común es el masismo y su cúpula de viejos dinosaurios”, recalcó.

Ese discurso duro le ha valido ataques del MAS. Franklin Flores, su contendor, manifestó que Santos tiene “un padrino poderoso” en Luis Fernando Camacho, opositor electo como gobernador de Santa Cruz.

“Los masistas están temblando, asustados, cabreados, porque solamente hacen la guerra sucia, hablan del financiamiento de Camacho, que hablo con Iván Arias, que me abracé con el Tata, todo es mentira. Yo no puedo traicionar a la ciudad de El Alto, tampoco puedo traicionar el legado de Felipe Quispe”, fue la respuesta candidato de Jallalla.

Y es que si hay alguien a quien respeta y ensalza en todos sus discursos es a su padre: el líder indigenista Felipe Quispe, quien falleció repentinamente el 21 de enero, cuando postulaba a la Gobernación paceña.

“Mi padre hizo historia en este país. Hizo cambiar a las personas. Hoy estamos con la cabeza muy alta y vamos a continuar su lucha y legado. Felipe Quispe vive entre nosotros y siempre lo hará, por eso debemos seguir para cumplir sus planes”, sostuvo el Wayna Mallku en varios actos de su campaña.

La postulación del heredero no se consolidó fácilmente. Tras la muerte de su padre, sus detractores cuestionaron que la candidatura sea entregada al benjamín del líder indianista simplemente porque le “correspondía”, como si se tratara de una herencia. No obstante, Santos fue finalmente por Jallalla.

“Las personas que me critican, que me dicen herenciero… ellos quieren manchar la imagen de mi padre, quieren arruinar su lucha. No es una pelea por una candidatura, esto va mucho más allá. Esto es algo que estaba pensado y planeado desde hace muchos años. Queremos llegar al poder para gobernarnos con nuestra propia gente, con los Quispe, los Condori o los Mamani”, respondió entonces el candidato.

El plan de gobierno de Jallalla tiene cuatro pilares -producción, salud, educación y caminos- que se resumen en los programas: Pachamama, Kallawaya, Yachay Pacha y Qhapaq Ñan.

El plan Pachamama apunta al desarrollo del turismo, protección del medioambiente, potenciamiento del desarrollo agrícola y promoción de alimentos orgánicos libres de transgénicos.

Propone además revitalizar sitios emblemáticos con su biodiversidad, como el lago Titicaca y una sede para la “Feria Internacional de la Pachamama”. Y plantea la construcción de un centro de biotecnología reproductiva y la creación de una empresa nacional de lácteos.

El Plan Kallawaya consigna la construcción de un hospital de cuarto nivel de alta especialidad, además de fomentar la medicina tradicional en complementariedad a la medicina occidental.

El discurso del médico graduado en Cuba y estudiante de sociología y pedagogía hace hincapié en el proyecto político que inició su padre. “Un primer paso es llegar a la Gobernación y después avanzaremos hasta llegar a la Presidencia, porque quiero cumplir los deseos de impulsar el conocimiento científico desde un gobierno hecho por nosotros”, dijo Santos Quispe.



PERFIL

Nacido en La Paz en noviembre de 1982, Santos Quispe es el menor de los siete hijos (dos ya fallecidos) que tuvo Felipe Quispe, El Mallku.

Vivió su infancia entre la sede de Gobierno y la comunidad Chilijaya, cantón de Ajilata Grande, en el municipio de Achacachi. Aunque hasta hoy habita una vivienda en esta localidad, su residencia laboral y electoral está en El Alto.

En 2012 egresó de la Escuela Latinoamericana de Medicina ELAM-Cuba como médico. En Bolivia, ese título fue reconocido por el Ministerio de Educación como “Licenciado en Medicina”, con registro 9768 de febrero de 2017.

Quispe es estudiante de la carrera de Sociología de la UMSA y de la carrera de Ciencias de la Educación de la UPEA.

Es integrante de la Asociación de Médicos Graduados en el Extranjero, entidad que tuvo una disputa pública con el Colegio Médico de Bolivia, especialmente en los últimos dos años de la gestión de Evo Morales.

Santos Quispe se enfrentará a Franklin Flores en el balotaje por la Gobernación de La Paz el 11 de abril.

Fuente:paginasiete.bo