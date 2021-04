Productividad y economía, promesas del MAS y Unidos en la segunda vuelta tarijeña

Madeleyne Aguilar / La Paz

Para la Gobernación de Tarija, tanto el Movimiento Al Socialismo como la Alianza Unidos proponen planes de reactivación económica. Mientras Álvaro Ruiz, del MAS, promete recursos del Gobierno central, el opositor Óscar Montes sostiene que una reestructuración económica de la riqueza sacará al departamento de la crisis.

Estos candidatos irán a la segunda vuelta el próximo 11 de abril. En las pasadas elecciones subnacionales, el resultado del cómputo oficial estableció que el MAS logró 111.391 votos (38,17%), mientras que la alianza Unidos obtuvo 111.033 votos (38,05%).

Para ganar la Gobernación se requiere 50% más uno de los votos o un mínimo de 40% del respaldo de los electores con ventaja de diez puntos porcentuales sobre el segundo.

Ruiz tiene el respaldo del MAS, que tiene presencia nacional. En cambio, Montes representa una alianza de grupos de oposición.



Álvaro Ruiz, del MAS, ofrece recursos para proyectos

“Llevaremos $us 700 millones del Gobierno central a Tarija”

La propuesta del candidato del MAS, Álvaro Ruiz, se basa principalmente en la reactivación económica de Tarija. El actual Alcalde de Uriodo promete que si gana la Gobernación tendrá coordinación con el Gobierno central y llevará “700 millones de dólares” para la productividad del departamento.





¿Cómo evalúa su votación en la primera vuelta?

Es interesante. Hemos ganado en ocho de 11 municipios y en cuatro de seis provincias de Tarija. Yo creo que hay un complemento de votos. No solamente es el voto del área rural, sino también el de la ciudad. Aunque en la capital el porcentaje que obtuvimos fue bajo, esperamos que en esta segunda vuelta haya mayor apoyo. La propuesta que hemos planteado en la primera vuelta sigue siendo la misma para la segunda. Al contrario, el otro rival que ha tenido que cambiar su propuesta para tratar de captar más votos.

Usted es Alcalde Uriondo, ¿cómo le ha ido en su gestión?

Ha sido , como todas las gestiones, con luces y con sombras. Con grandes aciertos, pero también con grandes dificultades. Sin embargo destaco que hemos logrado posicionar a un municipio turístico y productivo.

Turístico, porque se hace la vendimia chapaca en nuestro municipio, donde se lleva adelante la expresión artística cultural y productiva más importante del sur de Tarija. Es una actividad que hoy tiene sello nacional, con proyección de ir creciendo.

En el tema productivo, hemos fortalecido la cadena de uva, vinos y singanis, que hoy es un orgullo para los bolivianos y en especial para los tarijeños. Ha hecho que los productores de uva aumenten su producción. Todavía hay tareas pendientes, pero en el área de turismo y producción, somos los que más hemos sobresalido en los últimos años.

¿A qué atribuye que se haya dividido el voto en Tarija?

Yo creo que hemos ido creciendo de manera exponencial y nos ha faltado tiempo. Los otros partidos han iniciado su campaña en octubre del año pasado y nosotros en enero. Las internas del MAS han sido muy duras, pero para comenzar, las únicas encuestas de referencia que tenemos de un medio nacional nos dieron un 16% y al primer partido, un 35%. Y resulta que hemos terminado ganando, hemos llegado a un 38%. Hemos sido el frente que más ha crecido, con un 22%.

Yo creo que el tiempo fue un motivo que no nos permitió consolidar la victoria en la primera vuelta. Ahora estamos trabajando para la segunda.

¿Qué necesidades tiene Tarija y cuáles serán los retos para el gobernador?

Hay tres retos fundamentales para Tarija, así lo hemos considerado: Vencer la Covid, buscar la unidad de nuestro departamento y, tercero, lograr la reactivación económica. Y los tres son desafíos importantes.

Por ejemplo, vamos a traer recursos de Gobierno nacional, alrededor de unos 700 millones de dólares. Con esos recursos, vamos a pagar un bono productivo contra la pobreza, porque en los últimos años Tarija ha sido el único departamento de Bolivia que no ha crecido. El país crecía y nuestro departamento decrecía.

Un caso claro es el 2019, Bolivia creció en un 4,9% y el departamento de Tarija registró -2,7%, ésa es la gran diferencia, pese a que hubo un segundo aguinaldo que debería haber reactivado la economía con mayor fuerza. Entonces, nuestro principal desafío es la reactivación económica, trayendo platita, reactivando obras que se han paralizado, iniciando obras nuevas.

Habrá coordinación no sólo con el Gobierno nacional sino también con gobiernos municipales, que es algo que ha faltado mucho en la gestión actual.

Cuando dice que trabajará en la unidad, ¿ a qué se refiere?

En los últimos años ha habido mucha diferencia entre municipios de provincia, rurales y gobierno departamental. Nos referimos a buscar esa unidad. Hay que consolidar las autonomías. Ahora está el Gobierno Regional del Chaco, Tarija es el único departamento que tiene una autonomía regional. Hay que trabajar en eso y seguir consolidándolo.



¿Qué resultado espera para la segunda vuelta?

Estamos trabajando para ganar en esta segunda vuelta, para aumentar la diferencia y que sea una victoria más contundente.



¿Por qué usted debería ser el gobernador de Tarija?

Porque como candidatos del MAS hemos planteado algo concreto, porque la gente ya no quiere más peleas sino soluciones. La gente quiere ver la reactivación económica.

Nosotros, con la propuesta que hemos presentado, representamos la reactivación para el departamento, luego de no haber crecido en seis años. La propuesta contraria es ajuste económico y es conflicto, porque todos sus aliados se han caracterizado por estar en pugna permanente con el Gobierno nacional.

PERFIL

Álvaro Ruiz García, de 43 años e ingeniero comercial de profesión, es alcalde del municipio tarijeño de Uriondo.

Empezó su trayectoria en la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), cuando era parte del grupo Camino Democrático al Cambio, del entonces gobernador Mario Cossío. Fue elegido como ejecutivo seccional por la agrupación de CDC en las elecciones subnacionales de 2010. Así ganó la silla edil de Uriondo.

Después pasó a ser parte del Movimiento Al Socialismo, partido de Evo Morales. Se postuló nuevamente a alcalde y ganó. Así, estuvo en el cargo por dos gestiones consecutivas, 2010-2015 y 2015-2020, más la prolongación en 2021.

Ruiz es también presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM). Este espacio le permitió ser vicepresidente de la Federación Latinoamericana de ciudades y gobiernos locales.

Lideró la organización del recibimiento del expresidente Evo Morales, quien retornó el 9 de noviembre. Después fue elegido como candidato oficialista para gobernador.

Óscar Montes, de Unidos, plantea reestructuración económica

“El MAS siempre ve la forma de quitar votos, no juega limpio”

El candidato de Unidos por el Cambio, Óscar Montes , cree que la razón por la que el bloque opositor no obtuvo la Gobernación de Tarija en primera vuelta es porque se dividió. En la segunda vuelta considera que “si no hay trampas de parte del MAS”, él ganará.

¿Cómo es que usted llega a ser candidato a la Gobernación?

Yo soy un candidato que conoce la realidad tarijeña, conozco la administración pública. Tuve la oportunidad de ser alcalde por 15 años de la ciudad de Tarija.

Mi experiencia es que recibí una alcaldía totalmente quebrada, una ciudad en crisis económica y logramos -a través de reorganización- reconstruir todos los edificios públicos y la ciudad en general Fue un movimiento económico importante.

Hoy la situación del departamento también es de crisis. Hay una paralización total en el sistema económico. Lo que estamos ofreciendo es aplicar una serie de medidas correctivas que permitan al departamento de Tarija salir de la crisis, a través de la generación de empleo y de actividades emprendedoras de parte del sector privado.

¿Por qué el bloque opositor, al que representa, no ganó en la primera vuelta en Tarija?

En Tarija, como todo el país, está el Movimiento Al Socialismo, y están los partidos que nosotros denominamos el “bloque democrático”. Lamentablemente éste ha ido dividido, cada uno con su propio candidato. Eso ha facilitado que el MAS no sea derrotado en la primera vuelta. Nosotros, la oposición, aquí tenemos casi el 60% de los votos, pero estando divididos, tenemos que ir a una segunda vuelta contra el MAS.

El MAS logró 38% y nosotros 38%. Y había un tercero -el actual gobernador que sacó 16%- y que pertenece al “bloque democrático”, así que si hubiéramos ido juntos hubiésemos pasado del 50% con facilidad. Aunque nosotros hemos ganado, siempre el MAS ve la forma de quitar los votos en mesa, en el recuento, y no juega limpio. Eso lo sabemos todos.

En la primera vuelta hubo denuncias contra el oficialismo. ¿Cómo ve el balotaje?

Nosotros creemos que vamos a ganar si no hay trampas, y no hay un manipulador votos, como ha habido en la primera vuelta donde han entrado miles de ciudadanos de Argentina a votar en nuestras fronteras; aquí, en Bermejo, Yacuiba, Villamontes, Caraparí . Si es que se logra controlar eso, si es que no se hace trampa en las mesas ni en el conteo de votos, nosotros vamos a ganar al MAS de lejos.

¿Qué tipo de gobernador necesita el departamento?

Necesita un gobernador que administre bien todas las riquezas y recursos que tiene. Tarija durante muchos años ha vivido de su propio esfuerzo. No dependíamos de asignaciones de renta petrolera ni asignaciones nacionales y sin embargo, en las décadas de los 70, 80 y 90, tenía los mejores indicadores de desarrollo humano de Bolivia.

Tarija era el único lugar en el país donde la gente decía que era feliz. Y ahí no teníamos grandes recursos financieros que ahora manejan. Estar en la frontera con Argentina y con Paraguay nos da ciertas ventajas para desarrollar un aparato productivo. No necesita grandes inversiones y permite a la gente tener ocupación. Lamentablemente, con el advenimiento de la renta petrolera, todos hemos migrado, mucha gente al rubro de la construcción. Y cuando se paralizó ese rubro, muchos han quedado desempleados y no están encontrando la forma de insertarse en el mercado laboral. Ése es el desafío del Gobernador.

¿Cuáles son las necesidades que tiene Tarija?

En infraestructura no hemos resuelto el tema caminero cuando en el país hay 7.000 kilómetros de vías que se han hecho con plata que salió del campo gasífero de Tarija. De esos 7.000 kilómetros apenas 200 se han construido en el departamento. El Gobierno nacional ha incumplido con Tarija. Se necesita infraestructura para poder captar agua. Por otro lado, necesitamos también bastante asistencia técnica para mejorar la producción y canales de comercialización.

El actual gobernador, Adrián Oliva, de la agrupación Todos, también es opositor. ¿Si usted es gobernador cómo se va a diferenciar de su antecesor?

La actual Gobernación sigue un modelo que implementó el MAS, cuando de manera de facto la administró. Faltó adecuarla a la nueva realidad económica. Hay que entender que la situación que tiene la Gobernación es totalmente diferente de la que tenía hace seis años.

Eso significa lograr un nivel de ingresos mucho mayor que el que tiene actualmente. Hay que adecuar la Gobernación, no sólo en el organigrama sino en el funcionamiento acorde a la nueva realidad económica que tiene la Gobernación y a las necesidades que tiene la sociedad.

PERFIL

El economista Óscar Montes (60 años) fue técnico en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En 1994, cuando tenía 34 años, fue elegido como presidente del Comité Cívico Departamental.

Fue alcalde de la ciudad de Tarija por 15 años, de 2000 a 2015. En su primera gestión fue candidato del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). Para la segunda, ya habían fundado el frente Unidos Para Renovar (UNIR) con el que ganó.

Actualmente la agrupación política de la que es parte sigue siendo UNIR, pero en las elecciones subnacionales de 2021 representa a una alianza de grupos opositores al MAS. Es candidato por el frente político Unidos por el Cambio y representará a la oposición en la segunda vuelta por la Gobernación de Tarija.

Por su experiencia en la gestión municipal, asegura que conoce la administración pública y la realidad tarijeña. En su profesión se especializó en planificación estratégica y reestructuración. También trabajó como consultor en diversas instituciones privadas.

Fuente:paginasiete.bo