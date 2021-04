Patty amplía denuncia a países e instituciones «financiadores del golpe»

Página Siete Digital

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, anunció que ampliará la denuncia que presentó ante la Fiscalía, ya que según la exasambleísta existen personas, instituciones e incluso de “otros países” que financiaron el supuesto golpe de Estado.

«De acuerdo con sus investigaciones (de la Fiscalía) se va a ampliar a muchas personas, muchas personas han financiado el golpe de Estado, a todos esos se va a ampliar (…). Han sido instituciones que han financiado y también han financiado de otros países, a esos que han sido cómplices se va a ampliar», afirmó la exlegisladora, según ANF.

Patty aseguró que no retirará la denuncia por el denominado caso golpe de Estado, en la que involucra a exautoridades como la expresidenta Jeanine Añez y exministros de Estado, por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, entre otros.

«Yo estoy aquí, no tengo nada que temer. Ellos dicen (…) que tengo que levantar este proceso (de golpe de Estado), para eso, para intimidarme han presentado (la denuncia), yo no voy a retirar la denuncia, voy a dar con mayor fuerza, más adelante. No voy a dejarme, hermanos periodistas», advirtió la exparlamentaria, quien también señaló que “no se siente intimidada” ante la denuncia de Creemos por la presunta prolongación de funciones en el cargo de la parlamentaria.

La mañana de este lunes, la bancada de Creemos presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Patty, por presunto incumplimiento de deberes, prolongación de funciones y otros delitos.

Opositores cuestionan que la exparlamentaria oficialista —opositora durante la gestión de Añez— denuncie el supuesto golpe de Estado al gobierno del expresidente Evo Morales, mientras que el parlamento del cual ella formó parte haya avalado la ampliación de mandato de la anterior Asamblea Legislativa.

