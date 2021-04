Cruz: Arce tiene problemas con la compra de vacunas como Añez con los respiradores

Página Siete Digital

El exministro de Salud, Aníbal Cruz, indicó este miércoles que el Gobierno tiene problemas con la adquisición de las vacunas anticovid como la gestión transitoria con los respiradores. Agregó que en época de pandemia los precios de insumos médicos y los inmunizadores cambian de manera constante por lo que se recurrió a la cláusula de confidencialidad para la adquisición de insumos.

«Con el tema de los respiradores tuvieron escándalos Brasil, Chile, Honduras, Costa Rica y la mayor parte del mundo. De la misma manera está ocurriendo con el tema de las vacunas. Las vacunas si bien tienen un carácter de confidencialidad, es justamente para que no sea descubierto aquella especulación (de precios) que se sufrió en la primera ola», afirmó.

Cruz manifestó que durante la primera ola de la pandemia los ventiladores pulmonares cambiaron de precio en cuestión de horas; en la mañana podría tener un costo y por la tarde y noche el valor se triplicaba. Asimismo dio a conocer que Bolivia perdió los primeros 300 de estos aparatos porque Honduras pagó un mayor monto económico.

La exautoridad dijo que los inoculadores ahora son acaparados por los países económicamente más ricos para los cuales priorizan su producción. Agregó que la gestión del nivel central del Estado fue tardía y no realizada de manera adecuada, lo cual es otro motivo que las vacunas demoren en llegar al país.

«En Bolivia apenas llegamos al 2% de la población vacunable y ya no hay vacunas. Seguramente la adquisición va por cuenta gota, y por el estricto grado de confidencialidad no sabemos si la adquisición con los ministerios de Economía y Salud está sujeto a los caprichos de precios del mercado porque no se maneja un precio estandarizado», indicó en contacto con Página Siete Digital.

En febrero, diferentes autoridades de Gobierno, como el presidente Luis Arce, el ministro de Salud, Jeyson Auza y el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, señalaron que en marzo iban a llegar aproximadamente 2 millones dosis de vacunas. De esta cifra señalada sólo llegaron 428.000.

Además el nivel central del Estado desplegó una campaña en medios comunicación para dar a conocer el cronograma de «vacunación masiva» para la población pero éste no es cumplido debido a la falta de inmunizadores, según reportaron los centros salud.

Al respecto, Cruz manifestó que no fue correcta la manera en cómo se manejó la inoculación, como si fuera una «propaganda política» y pidió a los políticos dejar que los profesionales en salud puedan estar al frente del programa de inmunización y la crisis sanitaria que genera el coronavirus.

«Cuando el Gobierno establece que la pandemia puede ser un elemento de propaganda política se aplaza. (…) Cuando yo quiero hacer un show de recibir 500.000 vacunas no como si fuera una gran adquisición está errado porque es un derecho de la población y además se creó una falsa ilusión en la población, y en pandemia no podemos crear falsas ilusiones», complementó.

