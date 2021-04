El transporte sindicallizado no adquirirá SOAT y pide reunión con el Gobierno

Página Siete Digital

La Confederación de Choferes de Bolivia anunció que las autoridades de Gobierno tienen un lapso de 48 horas para convocar a reunión, ya que mientras esto no suceda, sus afiliados no obtendrán el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT).

El Ministerio de Economía firmó un acuerdo con el transporte libre para comercializar el SOAT este año, el cual tiene vigencia de mayo a diciembre, con un 38% de descuento para quienes adquieran el seguro durante este mes.

Ismael Fernández, ejecutivo de la confederación de choferes, dijo que desconoce el acuerdo firmado y aclaró que el sector al que representa representa el 85% del transporte a escala nacional.

En la confederación y federaciones están a la espera de un llamado al diálogo para poder llegar a tener alternativas sobre la adquisición del SOAT, explicó el dirigente, puesto que su sector fue afectado en cuanto a sus ingresos económicos porque por varios meses tuvieron que suspender sus operaciones debido a las restricciones que conllevó en confinamiento por la Covid-19.

“El transporte a nivel nacional, la pasada gestión en cuatro meses, no ha cumplido ninguna operación, peor aún el transporte interdepartamental de pasajeros. Son ocho meses los que se han perjudicado y hasta la fecha están trabajando con un 80% de su capacidad”, explicó.

Recalcó que mientras no se llame a reunión a sus afiliados, éstos tienen la orden de no adquirir el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) y que de no ser escuchados, procederán a tomar otras medidas de presión.

